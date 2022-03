Así se ve tras su restauración la muralla de Luarca, un patrimonio “único, increíble”

No es cemento aunque alguien pueda creerlo, sino mortero hidratado. La última fase de restauración y consolidación de la muralla defensiva de Luarca, en Valdés, ha dejado la infraestructura tal y como era en su origen, en 1762, con el muro revestido. Pero el color grisáceo del mortero, muy utilizado en restauración, ha generado dudas entre algunos vecinos de la villa, que sospechan que se trata de cemento. Nada que ver, aseguran los especialistas: “Por el tono agrisado puede parecer cemento pero no lo es. Cuando intervenimos se trata de devolver el aspecto original al máximo posible y por eso se vuelve a cargar con materiales semejantes a los originales”, indica Emilia Fernández, restauradora de la muralla, quien incide en que un muro no se concibe nunca sin un revestimiento o revoco.

En ese sentido, Fernández apunta que el contrafuerte de la edificación conservaba aún un setenta por ciento del mortero original, “lo que desmuestra que estaban cargadas, no con la piedra a la vista, lo que nos permite ahora imaginar cómo era algo que es único, un resto increíble”. Además del mortero hidratado, han utilizado materiales presentes en el inmueble como la pizarra y también la cuarcita, con la que consiguen diferenciar el muro y las partes con relleno. Una labor, bajo la supervisión de la dirección general de Patrimonio y basada en una investigación arqueológica, que ha servido también para recuperar las troneras de fusilería de la muralla que, hasta la intervención, no se percibían. Ahora, tras un trabajo minucioso y muy delicado, se ven claramente las baterías defensivas. Asimismo se pueden observar algunos puntos de desagüe de la fortificación y los enganches donde se colocaban palos para subir los andamios en la época de su edificación, que han quedado al descubierto y remarcados para que sean visibles. “También vemos la intención constructiva de defensa que tenía, apoyado en la degradación de tres bancales”, precisa Fernández. La obra de consolidación de la muralla de Luarca llega ya a su fin, con los últimos remates de los especialistas. Y en el Ayuntamiento están muy contentos con el resultado: “Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado porque el resultado es muy próximo a cómo era a mediados del siglo XVIII. Son unos trabajos que dignifican un elemento arquitectónico singular que, hasta ahora, pasaba desapercibido y corría el riesgo de un daño estructural”, valora el alcalde de Valdés, Óscar Pérez. La actuación finalizará a lo largo de este mes de marzo con la instalación de unos paneles con información interpretativa sobre la fortificación, que aclarará al visitante su origen y uso y ofrecerá detalles sobre las labores arqueológicas y de restauración llevadas a cabo.