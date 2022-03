El alcalde de Salas y un edil, a juicio por presunta prevaricación en el cobro de dietas

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y el concejal del equipo de gobierno de Foro Manuel Alba, irán a juicio oral el próximo martes, 8 de marzo, en la sección segunda de la Audiencia Provincial, donde serán juzgados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación al cobro de dietas por desplazamiento desde su casa al Ayuntamiento entre los años 2015 y 2016. La Fiscalía Superior del Principado de Asturias pide para ambos una pena de dos años y seis meses de prisión, la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante trece años, el pago de las costas y les impone la devolución conjunta de una indemnización de 6.860 euros. Un juicio por el que el regidor, en caso de sentencia desfavorable, deberá dejar la Alcaldía en un momento en el que cosecha gran popularidad en el Suroccidente por su reivindicación de mejoras en las vías de comunicación.

La denuncia fue interpuesta en la campaña electoral municipal de 2019 por el grupo municipal del PSOE tras tener unas “dudas razonables” de que el equipo de gobierno estaba incurriendo en una presunta irregularidad respecto a las dietas por desplazamiento que, según alegaron, no suponen una comisión de servicios. Entre 2015 y 2016 pasaron un total de 42.325 kilómetros desde su domicilio al Consistorio, que cobraban a 0,25 euros por kilómetro en lugar de a 0,19 euros como marca la legislación.

Por ello, los socialistas presentaron la denuncia que, tras una profusa investigación, la Fiscalía del Principado de Asturias aceptó a trámite y puso en manos del Juzgado de Grado que, tras tres años, eleva el caso a la Audiencia Provincial. En la sección segunda del Tribunal declararán el próximo martes tanto Hidalgo como Alba.

El regidor se limitó ayer a asegurar que se siente “muy tranquilo” y declinó realizar declaraciones al respecto. Tampoco el portavoz municipal del PSOE, Celestino Morán, quiso hablar sobre el juicio oral.

En su escrito de acusación, la Fiscalía considera preceptivo imponer a cada uno de los acusados una pena de cárcel de dos años y seis meses de prisión, el pago de las costas procesales a partes iguales y una indemnización de 6.860 euros entre los dos. Pero también la inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que implica para Hidalgo la pérdida de su condición de Alcalde y para Alba entregar el acta de concejal.

No podrán ejercer cargos electos en el ámbito local, autonómico o estatal. Una situación que llevaría al regidor salense al ostracismo político en un momento en el que ha conseguido el respaldo de muchos vecinos del Suroccidente por su defensa de la necesidad de inversión en las carreteras y cuando suena, además, la posibilidad de que Hidalgo encabece una candidatura por el Occidente en las próximas elecciones autonómicas.

Por su parte, la acusación particular, el PSOE, no pide cárcel pero sí solicita el pago de la indemnización y la inhabilitación durante once años, 9 por prevaricación, y dos por malversación.