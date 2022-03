El alcalde de Salas justifica haber firmado dietas sin conocer el motivo de los viajes: "Confío en mis concejales"

Sergio Hidalgo, alcalde de Salas, ha justificado las dietas que percibió el exconcejal Manuel Alba entre 2015 y 2018 en "la plena confianza" que tiene en los ediles que forman y formaron parte de su equipo de Gobierno. Hidalgo, durante el juicio oral celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial, ha reconocido que desconocía los motivos por los que el también acusado Alba venía a Oviedo a reunirse con vecinos en cafeterías próximas a las consejerías del Principado, pero ha reiterado que se trataba de "un buen concejal y querido por los vecinos". "En este caso, mi concejal de Montes y Desarrollo Rural desarrolló unas actividades por las que tenía que venir a Oviedo y me daba cuenta a posteriori", añadió sobre los desplazamientos del que también era segundo Teniente de Alcalde. Una información que era "periódica", alrededor de una vez cada quince días.

La Fiscalía ha mantenido la petición 2 años y medio de cárcel, así como una inhabilitación de 13 años para ejercer cargo público para el alcalde de Salás, de Foro Asturias, por cometer presuntamente los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Para el Ministerio Fiscal queda probado que lo que se estaba haciendo era "única retribución encubierta" a Manuel Alba, del mismo partido, "aprovechando la laxitud" de los controles que se ejercían sobre esas dietas. "El acusado no fue capaz de justificar ninguno de sus desplazamientos, no dio ningún dato, si hubiera sido en una consejería quedaría algún registro y por eso dijo que se reunía en cafeterías", añadió el fiscal.

La pena solicitada para Manuel Alba sí que fue modificada después de que devolviera los 6.860 euros que cobró presuntamente de forma inadecuada aplicándole el atenuante de reparación del daño. Por lo tanto, la Fiscalía ha rebajado la petición a un año y seis meses de cárcel y nueve años de inhabilitación. El abogado Francisco Alonso, que ejercía la acusación particular en nombre del PSOE, ha solicitado la misma pena que la Fiscalía. Los letrados del Alcalde, Gonzalo Botas, y del exconcejal, Antonio Cifuentes, pidieron la absolución porque, aseguraron, ha quedado acreditado que había un control estricto de las cuentas por parte de Tesorería, Secretaría e Intervención municipal.

En sus conclusiones, el abogado de Sergio Hidalgo ha asegurado que la declaración responsable supone "otorgar un derecho", por lo que su defendido no puede después tener responsabilidad por unas presuntas irregularidades. También señaló que, uno de los argumentos de la acusación, que Manuel Alba se desplazaba tantas veces a Oviedo como al Ayuntamiento, precisamente lo que indica es lo contrario: "Iba a Oviedo y venía al Ayuntamiento a dar cuentas", señaló Botas, que insistió en que "el Alcalde no tiene función fiscalizadora".

Antonio Cifuentes, por su parte, en sus conclusiones, señaló que "es imposible que mi cliente cometiera esos delitos". En cuanto a la celebración de reuniones en las cafeterías, argumentó que "a ningún español puede llamarle la atención que se encontrara con gente en una cafetería después de haber visto como un presidente estaba en un restaurante durante el Pleno del Congreso o como un Ministro recibía en gasolineras". Cifuentes insistió en que "no hay pruebas de que esos desplazamientos sean falsos".

En el juicio compareció como testigos a petición de la acusación el concejal del PSOE Celestino Díaz Morán, para quien "no hay causa-efecto para tanto viaje a Oviedo" y menos en un momento en el que el Consistorio de Salas estaba sujeto a recortes. Díaz Morán señaló que "tardaron tres meses en dar la información" sobre esos desplazamientos cuando fue solicitada y que le "llamó mucho la atención que en dos años se hicieran 40.000 kilómetros".

En el juicio oral, a petición de la defensa, comparecieron también la interventora municipal María José Gómez, así como las concejalas de Foro María Ángeles Fernández y Ana Pérez Feito. La interventora explicó que el trámite para dar las dietas "se ha establecido así" y que el encargado de fiscalizarlo es su departamento: "Nunca he visto que fuera necesario fiscalizarlo", señaló. En el caso de que hubiera sido así y no se pudiera justificar el procedimiento es "devolver el dinero". Las concejalas de Foro, por su parte, explicaron cómo era el procedimiento para cobrar las dietas y coincidieron en que "no se pedía una justificación adicional".