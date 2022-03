El Ayuntamiento de San Martín de Oscos ha decidido mantener una postura combativa frente a los parques eólicos que se proyectan en su territorio. Por eso, el Gobierno local está satisfecho con la resolución que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y con la que Industria da carpetazo al complejo Meseta de San Martín, que planteaba seis torres entre este concejo y el vecino de Villanueva.

“No sé si es bueno o malo, pero vamos a seguir así de momento. No soy un antieólico pero creo que hay que instalar los parques donde tengan el menor impacto y que no se pueden implantar todos los que se tramitan, porque si no nos convertiremos en un polígono eólico”. Así de contundente se expresa el alcalde de San Martín, Pedro Álvarez, al respecto de la oleada de tramitaciones en curso para la comarca Oscos-Eo. Se suma así al Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, “libre de eólicos” y cuyo gobierno acordó hace unos días denegar el plan de implantación del único eólico en trámites.

El parque Meseta de San Martín, impulsado por la firma Merybal Construcciones y Contratas, no gustó al Consistorio de San Martín por plantear la instalación de eólicos “muy cerca” de la capital del concejo. Pero no fue la oposición de San Martín la razón que pesó para declinar esta solicitud, sino la decisión de la empresa de no responder a la petición de información por parte del Principado. En concreto, se le exigió a la promotora la presentación de un informe urbanístico del Ayuntamiento de Villanueva sobre la posible implantación del parque, documento que nunca llegó a presentar. En este sentido, Industria recuerda que es necesario este documento y que, si es negativo, “el órgano competente en materia de energía dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones en lo que respecta al ámbito municipal afectado por la negativa, continuándolas en el resto de los municipios, si los hubiese”.

San Martín, que hasta la fecha carece de torres, también ha presentado alegaciones al parque Retumbadoiro que promueve Green Capital Power y afecta también a los concejos de Illano y Pesoz. En este caso, no están de acuerdo con la instalación por contemplar torres a muy poca distancia (unos novecientos metros) de Bousoño, donde los vecinos han manifestado su oposición.