Valdés deja sin ayudas al colectivo encargado del Carnaval de Luarca

La asociación Sardina Carnavalera, que organiza los carnavales luarqueses desde hace catorce años, no recibirá este año ayuda alguna del Ayuntamiento de Valdés. El Gobierno local anunció ayer su decisión de dejar desierta la convocatoria de la subvención, dotada con 3.000 euros, “al no haber presentado ninguna entidad en tiempo y forma la documentación correspondiente”. La resolución es recurrible.

El colectivo, sorprendido con una decisión que no se les notificó oficialmente, lamenta la persecución que, a su juicio, están sufriendo por parte del actual equipo de Gobierno: “Vemos intereses extraños, nos ponen palos en las ruedas. No sé si el gobierno local quiere asumir la organización o que sean otros los que lo hagan, pero la impresión es que no quieren que sigamos”, señaló el tesorero del colectivo, Delfín Blanco, quien indica que la pérdida de esta subvención afectará a los carnavales de 2023.

Sardina Carnavalera, que ha convocado una asamblea extraordinaria para el domingo, fue el único colectivo que optó a esta ayuda, que se le desestima al no cumplir, señala el Consistorio, los requisitos de forma exigidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. Esos defectos pasan por el hecho de que se solicitó la ayuda por una persona física y no jurídica como es obligado. Además, la directiva del colectivo, que carece de certificado digital, no está actualizada en el registro de asociaciones.