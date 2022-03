“La conservación no se puede hacer desde una oficina, tiene que hacerse con la gente”

El director del Parque Natural de Somiedo, Fernando Alonso (Cudillero, 1970), deja el próximo día 1 de abril el cargo para incorporarse a su puesto en la Dirección General de Cooperación Local tras la resolución del concurso de méritos convocado por el Principado de Asturias. Y lo hace después de seis años y medio trabajando en el municipio suroccidental, donde deja un grato recuerdo entre los somedanos y varios proyectos en marcha, como el plan de sostenibilidad turística que desarrolla el concejo con 1,8 millones de euros.

–¿Se va triste?

–Sí. Me da mucha pena irme, sobre todo porque es un destino que pedí por vocación. Siempre me gustó la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Somiedo, como primer Parque Natural declarado en Asturias, era el lugar ideal para trabajar en estas cuestiones. Además, estaba muy a gusto con la gente. Tengo muy buena relación con todos, desde los vecinos al Ayuntamiento pasando por las entidades conservacionistas como la Fundación Oso Pardo o la Fundación Oso de Asturias. Pero también me voy muy contento, porque fue la mejor experiencia laboral de mi vida y porque trabajamos en muchas cosas. Cuando salgan de nuevo las plazas, volveré a concursar.

–¿Cuál ha sido el proyecto más importante?

–No tengo ninguno en especial, pero los proyectos ganaderos como el cercado de cabras en El Valle es un ejemplo, porque muchos habían abandonado o estaban a punto de abandonar el ganado menor y es importantísimo para mantener el matorral a raya y ayudar a las vacas a mantener zonas de pasto. Apoyar a ese grupo de ganaderos jóvenes es una de las satisfacciones más grandes que me llevo. Tienen más de doscientas cabras adultas y otras cien crías, y siguen animados a seguir con ello. Suponen un ejemplo también para otras zonas como tractor de proyectos de este tipo. En la parte turística, me quedo con el encuentro de ecoturismo “Nature Watch”. Fue una experiencia muy buena, implantando un modelo de observación de fauna que consigue desestacionalizar el turismo con una temporada de mayo a noviembre que ya quisieran otras zonas.

–¿Hay riesgo de masificación turística?

–No creo que lleguemos a ese punto, pero hay que estar preparados. Por eso es muy importante el plan de sostenibilidad turística, para gestionar esos flujos que, a veces, nos pueden sobrepasar. De esta forma, estamos preparados con medios y mucha información para los visitantes. El turismo viene ya muy preparado, pero en otros casos, sobre todo cuando vienen de zonas urbanas en verano, la desconexión con la naturaleza, la agricultura y la ganadería, con el medio rural en su conjunto, es total. Por ello, es importante que aprendan que el paisaje es humano, que está hecho a base de cientos de años de trabajo. Si te vas de Somiedo sin entender la esencia cultural del paisaje, no puedes saber ni las razones de que el oso está ahí.

–¿Qué retos afronta Somiedo en los próximos años?

–Hay que intentar estabilizar la caída demográfica para mantener esas comunidades locales que son tan importantes. Hay que crear industria agroalimentaria que apoye al sector primario, que tiene unas de las mejores ganaderías de Asturias, y aprovechar el creciente turismo con calidad, información y protección. También es necesario cooperar con otros territorios de montaña, a un lado y otro de la Cordillera, porque los problemas y necesidades son los mismos.

–¿Cómo evoluciona la población osera somedana?

–La evolución es positiva. Está estabilizada y creciendo ligeramente, expandiéndose a otras zonas de Asturias. Sería importante que se unan las dos subpoblaciones con pasos por la Cordillera, pero es complicado. Aunque se están moviendo a otras zonas, no podemos olvidar que es una especie en peligro de extinción.

–¿Qué ha aprendido en Somiedo?

–Que la conservación de los recursos naturales no se puede hacer a base de aprobar reglamentos desde una oficina. Tiene que hacerse con la gente que vive en el territorio, pues son los principales apoyos para la conservación. Todavía quedan pueblos en los que hay comunidad y donde se trabaja como se trabajaba hace cien años. Pues bien, de ellos se puede aprender mucho. Están en desaparición y, por eso, debemos ayudar y escuchar.