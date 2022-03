La plataforma “Oro No” estudiará acciones legales en caso de que el Principado de Asturias apruebe el informe de impacto ambiental del proyecto de la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) para abrir una mina de oro en Salave. El colectivo señala que el plan minero no cumple con la normativa vigente en materia medioambiental. También indica que no es viable técnicamente, que no cumple con la norma urbanística del municipio y que el emisario submarino que será instalado “no verterá agua limpia como falsamente indica la empresa”. “No lo decimos nosotros, lo dice la propia empresa en su proyecto, el cual parecen desconocer y no deja de ser grave”, dicen en la plataforma.

Además, la plataforma apunta que la compañía “sigue mintiendo” en cuanto a unos puestos de trabajo que, según sospechan, acabarán “con mano de obra de otros países, mucho más barata que la local”.