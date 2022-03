Reabre la N-634 en Castañedo (Valdés) tras dos días de cortes por un argayo

El tramo de la carretera N-634 entre Castañedo y El Pontigón, en Valdés, quedó ayer abierto por completo al tráfico a las 18.45 horas. Fue tras casi dos días con un carril cortado a la altura del punto kilométrico 477 y con el paso regulado por semáforos, debido a un desprendimiento de rocas y tierra que se produjo durante la noche del pasado sábado. Los operarios del Ministerio de Transportes demolieron las grandes piedras que cayeron a la calzada para que, posteriormente, fueran retiradas por una pala. Tras limpiar la zona, se abrió de nuevo la vía a la circulación en ambos sentidos.

Este nuevo argayo en la N-634 ha puesto otra vez el foco en el mal estado de conservación de la carretera nacional. Usuarios y vecinos llevan años exigiendo una intervención en la calzada y en los terraplenes, puesto que el del sábado no fue el primer desprendimiento que se produce en el tramo que va de La Espina (Salas) a Luarca.

También preocupa en la comarca el deterioro de la N-634 a su paso por el concejo de Salas, sobre todo desde Casazorrina a La Espina, por donde desde el pasado mes de agosto circula todo el tráfico debido al cierre de la primera calzada de la autovía A-63 por los trabajos de reconstrucción del puente de La Barrosa. “La carretera nacional es un desastre, se está cayendo a pedazos y estamos teniendo muchas quejas por el estado de la calzada, sin líneas pintadas y con hundimientos del terreno que cada vez bajan más por el paso del tráfico pesado y de los coches”, advierte el alcalde de Salas, el forista Sergio Hidalgo.

La vía se va deteriorando mientras las obras de la Autovía Oviedo-La Espina parecen no tener fin. La fecha prevista para su finalización es 2023, debido al retraso que supuso en la ejecución el argayo de Casazorrina de la pasada primavera y las labores actuales que se llevan a cabo en La Barrosa. Por ello, el tramo de la carretera nacional de Cornellana a Casazorrina también soporta mucho volumen de tráfico y está muy afectado. “Reventado por Espinedo y Villazón”, detalla el regidor salense.

Sin respuesta

En cuanto a los trabajos en el puente de La Barrosa, Hidalgo señala que no ha recibido respuesta del Ministerio de Transportes a sus peticiones para conocer la fecha de reapertura del paso. “Es un escándalo que no nos hayan dicho nada, pasan los días, las semanas y los meses y seguimos sin saber si van a abrir en julio, en octubre o en diciembre. Los vecinos necesitan una fecha, un plazo estimado al menos, porque este bloqueo está dejando a la gente y a los empresarios desesperados”. subraya Hidalgo. En cuanto a la obra, el Alcalde considera que “aunque no se ven avances significativos, parece que la presión ciudadana, desde la movilización que se hizo en Salas, hizo que aumentase el ritmo, trabajando también en fin de semana”.

Otra de las preocupaciones de los conductores que transitan por las vías del Suroccidente, ya sean de titularidad nacional o autonómica, son los árboles que amenazan con caer sobre las carreteras, algunos ya volcados en los terraplenes. “De eso ya avisamos tanto a ayuntamientos como a la Consejería en su día antes de crear la plataforma, porque son un riesgo”, apunta Marcos Verano, portavoz de “El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras dignas y modernas”. De hecho, esta problemática ya se cobró la vida de una persona en 2013. Emilio García, de 83 años de edad, falleció después de que un pino aplastase su coche en la N-634 en Cornellana.