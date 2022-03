La Braña recupera su primer retablo

El santuario de La Braña, en la localidad franquina del mismo nombre, se ha convertido, desde hace semanas, en un estudio de restauración, donde los vecinos asisten con ilusión al lento y cuidadoso proceso de descubrir la policromía original del retablo de la virgen del Carmen. La estructura, ubicada en el lateral izquierdo del presbiterio, data del siglo XVIII, lo que la convierte en el retablo más antiguo de este templo, muy querido en el Occidente y que recibe cientos de devotos a lo largo de todo el año.

A los mandos de esta operación están Alejandro Santirso, responsable de la empresa Santirso Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y la codirectora del proyecto, Belén Montes. Esta última alaba la calidad del retablo, que esperan tener listo en pocas semanas: “Tiene una gran singularidad y una talla excepcional, que se aprecia en detalles como las columnas. También la policromía y la forma de combinar los colores es muy singular. Se nota que fue obra de un artista”.

La parroquia de La Braña costea esta actuación, que se inició a finales del año pasado con carácter de urgencia y a la vista del mal estado de conservación del retablo, que amenazaba con venirse abajo. “Estaba muy deteriorado, presentaba patologías muy graves producidas por ataques de xilófagos y nos dimos cuenta de que había un serio peligro tanto para los usuarios del templo, como para los propios restauradores, de ahí que se optara por su desmontaje”, expone Santirso. Indica que siempre que sea posible es mejor no desmontar las piezas, pero califica la actuación de “excepcional”, dado su mal estado. También decidieron hacer los trabajos in situ, pues es lo más adecuado para respetar las piezas: “Siempre es mejor no desplazarlas, cuanto menos se muevan de su lugar es menos traumático”.

La segunda fase de trabajo comenzó hace mes y medio y consiste en la limpieza mecánica del retablo, al que se le ha aplicado un tratamiento biocida para acabar con los hongos y los insectos xilófagos que lo estaban atacando.

Los profesionales se ocupan estos días de “remover los barnices” aplicados a lo largo de los años y que habían oscurecido la pieza, ocultando la luminosidad de las tonalidades originales. “Había sido repolicromado varias veces”, confirma Montes, quien indica que este trabajo de retirar capas de pintura con el objetivo de “estabilizar” la pieza no entiende de prisas. “Las piezas necesitan tiempo, es un trabajo de milímetro a milímetro. Es un proceso emocionante, pero a cámara lenta. Se trabaja capa a capa con el objetivo de estabilizar la pieza y no se puede agilizar. Buscamos que vuelva a ser funcional”, añaden los profesionales, que también hacen hincapié en que su labor debe ser muy respetuosa con la obra y siempre debe ser “reversible y revisable”.

En el estudio de la pieza, que se cree fue el retablo mayor del templo original de La Braña, también han descubierto la diversidad de estilos entre la mesa del altar y el cuerpo del retablo, de algo más de cuatro metros de altura. “Se hicieron en dos épocas diferenciadas”, opina Montes. No ha sido posible determinar el autor del retablo, pues su nombre no figura en los libros de fábrica, pero sí que se han encontrado paralelismos con otros de la zona, como uno existente en la iglesia de Parlero, en Villayón, que está “policromado de la misma manera”.

La obra se costea con los donativos de los devotos de la virgen de La Braña. El párroco franquino, Francisco Javier Fernández, tiene claro que una vez finalizada la restauración, el retablo va a ofrecer “un cambio notable” y constata la satisfacción de los feligreses con la actuación. “La gente está ilusionada, este santuario es muy querido”, señala, convencido de que el templo es un eje dinamizador de La Braña, donde aún se mantiene abierto, justo en frente de la iglesia, el bar tienda Casa Calzón.

La buena acogida de la restauración propicia que el párroco ya tenga en mente el siguiente reto, que es actuar en el retablo mayor del actual templo, que data del siglo XIX y que presume de buena forma tras la restauración estructural acometida hace unos años.