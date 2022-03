Formarse en Galicia para poder trabajar en Asturias

Gerardo González tiene 18 años, es de San Tirso de Abres y esta semana firmó en el Occidente de Asturias su primer contrato de trabajo. Hace pocos meses estaba formándose en Tineo en materia forestal, un ámbito que los expertos consideran estratégico en la comarca. Pero en pleno curso se enteró de que el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) “Porta da Auga”, de Ribadeo (Lugo), ofertaba por primera vez unos estudios específicos del sector naval sobre fabricación y mantenimiento de embarcaciones de fibra en colaboración con la firma asturiana Astilleros Gondán. Se lo pensó “poco a nada”. “Dejé todo y me vine”, dice.

Decidió matricularse en el curso por la cercanía del centro y de la empresa a su casa natal y porque, además, tras la formación se generaba casi una oferta de trabajo directa. Y así fue. Aprobó el curso (de un total de cuatro meses de duración ) el pasado 25 de febrero y esta semana tenía el contrato de trabajo sobre la mesa. “Es una oportunidad. Estoy contento y agradecido porque si hay empleo en esta comarca, que es la mía, yo no lo dudo: me quedo”, señala.

Este joven es una de las 15 personas que esta compañía naval asturiana con gran arraigo e implicación en la comarca Oscos-Eo contratará en los próximos días para trabajar en la División de Fibra en Muelle de Vegadeo (Castropol), donde hay carga de trabajo por el encargo de diez ferries eléctricos para el operador de transporte fluvial de pasajeros portugués Transtejo.

Representa, también, el resultado exitoso de una fórmula que buscan algunos alcaldes de la comarca occidental para atraer o asentar población, pero que no llega desde la vertiente asturiana por el freno o desinterés del Principado: se trata de vincular la oferta de la formación con las demandas del mercado laboral local y las necesidades de las empresas punteras de la zona, como son los astilleros naviego o castropolense, Ence o Industrias Lácteas Asturianas, entre otras.

Danibel Chirinos, de 30 años, es otra de las afortunadas que ya tiene contrato de trabajo en los astilleros. Venezolana de origen, vive en Ribadeo desde hace cuatro años, cuando llegó gracias a su hermana mayor y huyendo de un país “inestable”. Licenciada en lo que en su país se titula Ingeniería de petróleo, hace un año trabajaba en una panadería, con unos horarios “algo imposibles” para compatibilizar el tiempo al empleo y con la crianza de su hija de siete años.

“Escuché en la radio que se abrían las inscripciones en este curso y me interesé. Me informé de todo bien y me decidí a dejar el trabajo en la panadería para estudiar y tener mejor porvenir”, explica. Por su condición de mujer y estar el sector muy masculinizado, mucha gente no la animaba a seguir adelante. “Pero no me eché atrás y aquí estoy, yo espero que otras mujeres que se quieran quedar aquí puedan aprovechar esta oportunidad”, comenta convencida. Y si ya apenas se planteaba volver a su país, ahora hay escasas posibilidades de hacerlo y ve en Ribadeo su futuro.

“Es un lujo tener este tipo de empresas que tienen en cuenta el territorio y a su gente cerca”, reconoce, como también lo hace su antes compañero de estudios en Ribadeo y ahora de trabajo en Castropol Martín Ovide. Este joven cumplirá 22 años en unos días. Es de Vegadeo, realizó la misma formación hecha para la empresa naval asturiana y está “muy contento y satisfecho” con la apuesta de la empresa y con su esfuerzo.

“Es importante que puedas quedarte aquí”, comenta el joven, que señala que se plantea el futuro “cerca de mi casa”. En su caso, optó por estos estudios de fabricación y mantenimiento de embarcaciones de fibra tras cursar los dos ciclos básicos y medio de automoción.

El paso por esta formación de cuatro meses le amplió las posibilidades. “Además estudias con la casi certeza de que, si lo haces bien, encontrarás trabajo al acabar, y eso es importantísimo”, comenta.

Ovide sí cree que Asturias debería pensar más en estas fórmulas porque los estudios de Formación Profesional que se ofrecen no coinciden con las necesidades del mercado laboral, con lo que demandan las empresas, y además, muchos jóvenes de su edad y de otros concejos más lejanos tal vez no se pueden permitir cinco días de la semana a Ribadeo. “En mi caso Ribadeo está muy cerca, pero entiendo que no todos están en la misma situación”, valora.

Para que todo fuera posible, el centro de estudios de Ribadeo y la empresa hicieron el que se considera un gran trabajo de colaboración con el fin que los alumnos pudieran hacer la práctica mientras recibían la formación teórica. Detrás está la Xunta de Galicia que, a través de la Consellería de Educación, dio de paso e incluyó en su oferta en pocos meses la formación que necesitaba la empresa.

El director del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Porta da Auga, Isidro Berdeal, asegura que la experiencia fue “grata y exitosa”. “Estamos encantados con la experiencia porque a juzgar por el impacto en el mercado laboral fue para todas las partes muy positiva”, señala.

Desde el centro ribadense están dispuestos a repetir la convocatoria el próximo curso y también a ampliar la oferta si así lo considera la Xunta de Galicia y el cercano astillero. En cuatro meses y gracias a un temario proporcionada por la empresa, los alumnos aprendieron de seguridad en el puesto de trabajo, de interpretación de planos, de materiales de construcción como las resina o la fibra de vidrio y de práctica en astilleros.

El responsable de la sección de fibra de Astilleros Gondán, Antonio Pacheco, asegura que la fórmula funciona y que en el futuro no se descarta hacer nuevas colaboraciones con la Xunta de Galicia y el centro de estudios de Ribadeo para formar a futuros soldadores o caldereros e incluso tuberos estos sí con destino a la planta de Figueras, donde se trabaja con acero.

Se trataría, como en este caso de la división de fibra de la empresa y siempre que las administraciones lo permitan, de una formación específica y adaptada que permitiría la contratación casi directa si se cumplen los objetivos y requerimientos de la empresa y del trabajador.

Gondán intentó la misma fórmula con el Gobierno del Principado, pero el Ejecutivo de Adrián Barbón no ofreció respuesta. La Xunta de Galicia sí se interesó por las necesidades formativas de la firma naval y en pocos meses ofreció una alternativa.

En Astilleros Gondán destacan en todo caso que su apuesta de contratación es comarcal y que su deseo es “difundir nuestro crecimiento en el entorno” y eso incluye toda su zona de influencia, al margen de la división administrativa.

Para poder cursar los estudios de fibra, es necesario poseer el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), tener un título de grado medio o básico y superar la prueba de acceso a un ciclo de grado medio.

El proyecto del alcalde naviego para un gran centro polivalente que no llega