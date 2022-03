La oposición eólica, firme en Oscos-Eo

Dice Manolo García, vecino de la localidad veigueña de La Espina, que se siente un poco como Don Quijote cuando luchaba contra unos molinos de viento que creía gigantes. A él no le gustan los gigantes que ahora se planifican para la comarca Oscos-Eo y se ha convertido en activista convencido del movimiento que busca frenar el plan eólico previsto para el Occidente. “Cuando nací vi esto así y quería dejarlo tal cual está: libre, natural y guapo”, defiende.

García participó en el acto promovido por la plataforma “Xente de Oscos-Eo” para festejar su primer año de lucha contra lo que consideran “una implantación masiva y desorganizada de polígonos eólicos en nuestro territorio”. Se eligió La Espina por ser “uno de los ciento cincuenta pueblos de la comarca que quedarán a menos de dos kilómetros de un parque eólico” si prosperan los planteamientos de las firmas promotoras para Oscos-Eo. Lo sabe bien Manuel Ángel Rodríguez que vive en Folgueiras, pero es natural de La Espina: “Aquí tendríamos el pack completo porque quedaría un parque a cada lado del pueblo, dos subestaciones muy cerca y las líneas de alta tensión alrededor. Lo que se plantea es una aberración, creo que las cosas hay que hacerlas bien y no del modo en que se están haciendo ahora, sin preguntar y sin planificar nada”. Precisamente lo que defiende Xente de Oscos-Eo, que canaliza la oposición vecinal al actual plan eólico –con sesenta parques en tramitación para el Occidente de los que diecinueve estarían en Oscos-Eo– es la paralización de los parques en tramitación para hacer una planificación acorde a las necesidades del territorio. No se oponen a la energía eólica, pero sí a la falta de esa planificación y diálogo con el territorio afectado.

La portavoz del colectivo, Carmen Molejón, se mostró ayer satisfecha por el camino recorrido por la plataforma en su primer año de andadura. Sobre todo, por haber logrado divulgar un problema desconocido por la ciudadanía: “Hace un año la gente que vivíamos en los pueblos no sabíamos nada y a todos nos afecta esto. Ahora se conoce más y, por eso, la preocupación también va en aumento”.

Molejón admite que el balance de estos meses de trabajo es “muy positivo”, pero cree que no es momento de parar porque “la carrera es larga y hay que seguir informando, visibilizando, alegando y pidiendo parar y planificar”. También, se muestra convencida del poder de seguir buscando uniones y alianzas con otros territorios. De hecho, en la jornada de ayer estuvieron presentes integrantes de otras dos plataformas que batallan contra los eólicos: la Plataforma por el futuro de la montaña central leonesa y el colectivo lucense “Stop eólicos Negueira”. “Es una amenaza en todo el Norte y debemos unir fuerzas”, añade Molejón.

La reunión de ayer, concebida como un encuentro “para celebrar un año de defensa del territorio”, contó con la participación de personas de diferentes puntos de Asturias. Entre ellos estuvieron Friedrich Bramsteidl y Paz Prieto, los ferreiros al frente de Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, que lamentan el “injusto” reparto eólico. Se quejan de falta de “transparencia” del procedimiento y de un planteamiento que destruirá la riqueza paisajística de la comarca. Con ellos coinciden otros vecinos como Ana González, de Restrepo, que califica de “despropósito” el plan eólico: “Mi casa quedaría a 250 metros del tendido eléctrico y rodeada de eólicos, al abrir la ventana solo vería torres, no quiero eso”.

Podemos e Izquierda Unida reclaman al Principado más racionalidad en la gestión energética

A la caminata asistieron Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, y Nuria Rodríguez, de Podemos Asturias, que defendieron la “justa” y “absolutamente entendible” postura del colectivo Xente de Oscos-Eo.

A juicio de Rodríguez, el Principado está planteando “una política extractiva” para el ala oeste de la región, por lo que reclama a los ciudadanos que no se callen: “No se puede votar a quien no te defiende”. En este sentido, señaló que su partido seguirá luchando para proteger el territorio y que Asturias “no se convierta en la explotación energética que necesitan Madrid o las grandes empresas”.

En términos similares se expresó Ovidio Zapico quien reclama al Principado “ordenación y planificación” en materia eólica. El diputado de IU expuso que su formación no se opone a la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos energéticos, pero, “debe hacerse desde la planificación, la racionalidad y el sentido común; no se está haciendo y la transición energética no está siendo justa”.