Las gallinas de Boal se pasan al turismo rural

Los huevos ecológicos están muy demandados, sobre todo en los núcleos urbanos, y los productores que se deciden a criar gallinas en libertad, alimentadas con productos naturales, suelen darles salida con facilidad. El problema no está en vender sino en mantener la granja. Una de las principales dificultades a la que se enfrentan negocios como Pitasana, en Boal, está en las normas para sacrificar las gallinas cuando dejan de ser productivas, que suele ser un año y medio o dos años después desde que empiezan a poner.

“Cada año y medio tenemos que cambiar el lote y los mataderos, si no es para una producción mucho más grande, no vienen y no se recupera nada de las gallinas. Al contrario, nos cuesta dinero”, cuenta Noelia García Fernández, propietaria de esta granja ecológica situada en la localidad boalesa de Armal. Esa es la principal razón por la que después de diez años vendiendo huevos ha tomado la decisión de dejar de hacerlo. “Este año aguantamos hasta diciembre y luego vamos a cerrar la producción”, avanza.

El asunto del sacrificio de las gallinas es clave y al problema económico se suma lo duro que resulta hacerlo y lo dañino medioambientalmente que es deshacerse de las gallinas. “Nos obligan a matarlas in situ, se gasean y se llevan a incinerar. Es malo económica y ecológicamente”, apunta García. La cifra por la que el matadero se desplaza para llevarse las gallinas de una granja, compensando por ellas, es de seis mil ejemplares, cuya carne luego se exporta. Una explotación como la de Noelia García tiene en torno a 600 gallinas. Una solución, señala, sería tener mataderos móviles, posibilidad que existe en comunidades como Cataluña.

Lotes

Además, antes les dejaban vender las gallinas en lotes pequeños, lo que les permitía dar alguna salida a esos ejemplares, vendiéndolas para carne e, incluso, en el caso de Pitasana, a un productor de Segovia que hacía caldo ecológico de gallina y que se las compró durante un tiempo, hasta que dejó de ser viable. Pero es que ahora no está permitido y hay que deshacerse del lote al completo. “Todo está pensado para la producción industrial, no nos dejan ni donarlas para autoconsumo”, explica la responsable de la granja boalesa.

A esos problemas para deshacerse de las gallinas una vez que se acaba su ciclo natural se une el problema de estar en una zona como Boal, en el occidente de Asturias, con lo que eso supone en cuanto a comunicaciones. “Los costes son altísimos, subió todo, es el handicap de vivir en una zona rural del Occidente”, reconoce Noelia García. Y eso que ella no es precisamente una persona pesimista. Al contrario, suele ver el lado bueno de casi todo.

Sin embargo, tras diez años de esfuerzo, llega un momento en el que hay que tomar una decisión. “Soy positiva, pero veo que los pequeños lo tenemos complicado. Esto es durísimo, hay que estar aquí diez años, luchando con todo, que no se pongan malos los animales, los envases, que a veces nos ha tocado ir al centro a por ellos, con lo que supone de tiempo de desplazamiento, facturación, recibos, trazabilidad y estar preparado para las inspecciones, que tenemos muchísimas”, relata. Al final, no compensa tanto esfuerzo. “Tenemos que tener algún beneficio después de diez años trabajando, no podemos estar en precario”, lamenta.

La solución que han tomado viendo que la venta de huevos no compensa es darle un giro al negocio, repensar las cosas: “La idea es seguir con nuestro modelo de vida y con la granja, pero que sea para autoconsumo, seguir con el gallinero de toda la vida, ovejas, yeguas, conejos, y hacer actividades en un teatro polivalente ya sea vinculadas al tema agrario o también al tema artístico”, relata García. Otra iniciativa que tiene en mente es la de vender una experiencia agraria, habilitar unos apartamentos turísticos y que haya gente que les visite los fines de semana y recoja los huevos, vaya a la huerta y disfrute del entorno y la vida rural. Y es que Pitasana quiere ser también “un dinamizador cultural” de la zona. Conseguir que, además de viable, sea atractivo el modelo de vida en el que creen y al que han consagrado tantos esfuerzos. Las gallinas seguirán estando en la granja de Armal pero habrá que ir a por los huevos y, de paso, dejarse llevar por un estilo de vida que tiene sus propios ritmos.