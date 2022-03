El tinetense Daniel Prieto Francos, magistrado del TSJ del País Vasco

Daniel Prieto Francos (Tineo, 1987) desde el 17 de septiembre de 2021 es magistrado del Tribunal Superior del País Vasco. Habrá quien no le de importancia ni se alegrará, los que le conocemos sí que se la damos y nos alegramos. Tiene 34 años. Vamos, que es joven y como viene demostrando está muy preparado. Nació y vivió en Tineo y somos muchos los que seguimos su trayectoria profesional. Tineo sigue siendo su casa y por aquí le vemos muy a menudo, sus padres viven y trabajan en la capital del concejo.

Daniel realizó estudios de Derecho en la Universidad de Oviedo. Sus etapas escolares anteriores las realizó en Tineo, en el Colegio Público Verdeamor y el IES Concejo de Tineo. Tras finalizar la carrera se decidió optar a la judicatura. Tras diecinueve meses de preparación aprobó las oposiciones.

Su primer destino fue Torrelavega (Cantabria). Con posterioridad, de forma muy breve, estuvo destinado en Igualada (Barcelona). De allí pasó a ejercer en Cangas del Morrazo (Pontevedra) y posteriormente ocupó plaza en el Juzgado número dos de lo Social en Ponferrada (León). Ocupando esa plaza fue nombrado Asesor de Planta siendo ministra Dolores Delgado, la hoy Fiscal General del Estado. A Daniel Prieto le gusta aclarar que ese nombramiento discrecional es un puesto técnico. En él compartió trabajo con otros nueve jueces, diez fiscales y diez secretarios. Con la salida del ministerio de Delgado el juez Prieto regresó al juzgado de Ponferrada.

En todo ese tiempo, sacando horas de donde podía, preparó las oposiciones a magistrado y las aprobó. Desde el 3 de agosto de 2021 es Magistrado del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. El 17 de septiembre pasado tomó posesión cómo magistrado del Tribunal Superior del País Vasco, asignado a la sala de lo Contencioso-Administrativo.

Llegado aquí creo que es oportuno recordar que la carrera judicial tiene tres categorías: juez, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo. De momento, Daniel Prieto Francos está en el segundo escalafón. Quién sabe lo que le deparará el futuro. El nuevo magistrado reconoce que tendrá que pasar por un período de adaptación al cargo. Hasta ahora emitía sentencias en solitario, ahora está en un órgano colegiado lo cual implica otra forma de trabajar en el que se resuelven asuntos muy variados y complejos.

Le pido una aclaración sobre los asuntos que van dirimir en esa sala de lo Contencioso Administrativo. Ya saben, cosa de la ignorancia, la mía, claro.

En esa sala son cuatro magistrados. Revisan las apelaciones o los asuntos que entran directamente en su responsabilidad. Entre ellos se encuentran la responsabilidad patrimonial de la Administración en función de su cuantía, el urbanismo, extranjería, administración laboral y cuestiones de los funcionarios vascos. Hay un ponente, luego se abre el debate y se aprueba o no. Explicación resumida para un profano. Ese soy yo. Entiendo que a toda esa complejidad hay que sumar la legislación particular del País Vasco. Me lo confirma.

Hablar de todo un poco

Como siempre que nos vemos acabamos hablando de todo un poco. Daniel Prieto es un hombre de fuertes convicciones, amable, de trato afable y muy pendiente de lo que ocurre en esta España nuestra. Siempre es un placer charlar con él pues tiene una forma de pensar muy ecuánime. Hablamos, no puede ser de otra manera pues está en los medios de comunicación de continuo, de la situación de los órganos constitucionales y la Justicia en general. Lo tiene claro. Hay una forma de elección, que se cumpla y luego, sí procede, que se cambie sí hay una mayoría parlamentaria. La situación del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) es ilegal ya que están incumpliendo la Ley. El PP está tomando una decisión que no se ajusta a la Constitución.

¿Respecto a los cambios en el Constitucional? En este asunto mantiene el respeto a los compañeros elegidos. De la despolitización se pregunta cómo se hace. En Alemania no hay CGPJ y tan constitucional y legítimo es uno cómo otro. Ambos sistemas de elección tienen riesgos de politizarse o de caer en el corporativismo. No hay que olvidar, dice, que el Consejo es el órgano encargado de la organización del poder judicial, no está dentro de la carrera judicial.

Hablamos, cómo no, del PP, de Casado, Ayuso y Feijóo. Sin estridencias da su parecer y se suma al resto de los mortales en su sorpresa por la virulencia del ataque a Pablo Casado. Los desencuentros del Gobierno tuvieron su momento. La guerra en Ucrania también fue tema de conversación y ahí Daniel Prieto mostró su incomprensión, no por desconocimiento de algunas de las razones que pueden estar tras ella, sino por el dolor y muertes que causa.

Lo conozco de toda la vida y así y todo le pregunto si se siente privilegiado por ser juez. Mi curiosidad por su respuesta viene motivada por los dimes y diretes que se pueden leer en Twitter, ¡menuda fuente!, en donde está muy extendido que los jueces son parte de la élite económica. Nos miramos y esbozamos una sonrisa. Se lo explico.

A Daniel Prieto Francos lo nacieron en una familia de trabajadores. Sus padres regentan un restaurante de menús diarios. Ambos trabajan en él y cuando Daniel anda por Tineo no es raro verlo sirviendo comidas. No es un privilegiado, afirma. Lo sabemos. En la judicatura, como en cualquier puesto público, es necesario un tiempo, más o menos largo, para preparar los temarios. Hay jueces que han necesitado cuatro o cinco años, Daniel Prieto se preparó en diecinueve meses. Recuerda a otros profesionales y los esfuerzos que realizan, pone de ejemplo a los médicos, seis años de carrera y cuatro o cinco de MIR (Médico Interno Residente). En el caso de los jueces tras aprobar el examen tienen un año de preparación en la Escuela Judicial de Barcelona y posteriormente un año en prácticas tuteladas.

La existencia de unas becas para preparar las oposiciones a la judicatura no la comparte. Entiende que esa exclusividad crea agravios comparativos con otros opositores. Me informa que las Asociaciones de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han creado un programa conjunto para que aquellos opositores cuya unidad familiar no rebase un mínimo económico, y que además tengan una nota media universitaria superior a un siete, tengan un preparador gratuito. Asimismo, el Ministerio de Justicia ha creado unas becas para la preparación de pruebas de acceso a la judicatura.

Los de Tineo sabemos que ni era ni es elitista. Si uno se dejara llevar por la pasión podría decir aquello de un juez del pueblo para el pueblo, pero apartaré a un lado la demagogia y sí diré que Daniel Prieto Francos es una persona muy inteligente y buena persona. Un magistrado de Tineo con un gran futuro por delante.