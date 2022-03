La Plataforma Oro No, contraria a la extracción de oro en el entorno de los lagos tapiegos de Silva, denunciará la que considera una tala de madera “irregular” en esta zona, autorizada por la empresa que pretende explotar el recurso.

Oro No detalla que el Principado no permite determinadas prácticas que, a la luz de lo fotografiado y denunciado por un grupo de vecinos, se han ejecutado. En concreto, según su versión, “se abrieron nuevas sendas de forma irregular, se destrozaron caminos, se vertieron restos de la corta tanto en los lagos como en el canal romano y no se respetaron el aprovechamiento de pino y eucalipto, cortando castaños de gran porte”. En su denuncia, también advierten de que se talaron árboles en la orilla de los lagos y que la zona está “impracticable” por los restos vegetales. “Una vez más, los vecinos tenemos que hacer de policía”, lamentan.

La empresa maderera que ejecuta los trabajos, de Vegadeo, negó estas afirmaciones, señaló que las labores se vieron afectadas por la huelga del transporte e informó de que todo lo que se hace está supervisado por un arqueólogo. Además, indicó que la tala de pinos “está permitida”. Estos días informará al Ayuntamiento tapiego de las actuaciones.