La gran familia del consultorio de El Espín

La gijonesa Natalia Iglesias recaló en el consultorio periférico de El Espín (Coaña) en diciembre de 2020, tras muchos años ejerciendo en el servicio de Urgencias del Hospital de Cabueñes. Aunque no contemplaba quedarse mucho tiempo, este puesto de medicina de familia le hizo reencontrarse con su verdadera vocación como médica rural. Dicen sus compañeros que, como ellos, ya está echando raíces: “Estoy encantada aquí. Se trabaja en equipo de verdad y este tipo de medicina te permite dedicar más tiempo al paciente en todos los momentos de su vida”.

Iglesias, junto al resto de compañeros que ejercen en este consultorio periférico, recibirán mañana domingo el premio “Profetas en nuestra tierra”, un galardón que concede anualmente el Ayuntamiento de Coaña. Se distingue al equipo de El Espín (tres médicos, dos enfermeras, una administrativa y dos limpiadoras) por “su compromiso con el territorio” y “su dedicación, entrega y esfuerzo”, que, además, quedó especialmente patente en los meses más duros de la pandemia.

Los profesionales agradecen el reconocimiento y dicen sentirse especialmente queridos por sus pacientes. El consultorio de El Espín abrió sus puertas a principios de los ochenta del pasado siglo y sufrió su remodelación más importante hace algo más de una década, con una inversión de 100.000 euros por parte del Consistorio. En este centro, que comparte concejo con el hospital de Jarrio, cabecera del área sanitaria I, se presta atención a 3.100 usuarios, todos adultos, ya que los niños acuden al Centro de Salud de Navia.

El más veterano es el enfermero franquino José Jesús Alonso, que llegó en 1996. “La fuerza del centro es que siempre tuvo un equipo humano muy bueno. Aquí se trabaja muy bien”, sostiene. Eso y las excepcionales vistas que tienen las dependencias, ubicadas en un bajo de un edificio residencial que mira a la bocana de la ría de Navia.

“Es un lujo. La verdad es que me siento un privilegiado. Tengo un trabajo que me gusta, en un lugar que me gusta y con un equipo muy bueno”, añade. Con él coinciden todos sus compañeros, que también se deshacen en halagos hacia unos pacientes con los que tienen un trato muy familiar. Lo sabe bien la administrativa naviega María Teresa García, que nada más descolgar el teléfono aprecia el humor del que está al otro lado. “Los conozco ya por la voz. Son tantos años que sabes de qué pie cojean y aprendes a leer entre líneas”, explica, consciente de que para los vecinos del concejo ellos son “uno más de casa, para bien y para mal”.

Aunque pueda parecer que la carga de trabajo es pequeña, los profesionales de Coaña lo desmienten. “En enfermería somos dos y tenemos un cupo de unos 1.600 pacientes cada uno, así que hay días de mucha actividad”, sostiene Jesús Alonso, que, además, ejerce de coordinador de todo el Centro de Salud de Navia. Precisamente, la carga de trabajo fue algo que sorprendió a su compañera en enfermería, Rosa Luquero. Segoviana de nacimiento, lleva más de veinte años afincada en la zona y hace seis que llegó a El Espín. “Yo venía de Jarrio y allí es una enfermería totalmente diferente. Aquí hay un contacto más directo. Creía que iba a ser más relajado, pero no se para”, explica. Reconoce que al principio lo que más le chocó fue la atención domiciliaria, que la puso en algún que otro aprieto para dar con la localización de la vivienda en cuestión. “Ahora ya lo tengo casi dominado”, bromea.

Aunque el centro es antiguo, dice Alonso que “cumple con su cometido” y las instalaciones son aceptables. Si acaso, advierte, podría mejorarse el aparcamiento exterior, muy limitado por la ubicación del centro junto a la N-634. Su compañera Luquero sugiere renovar parte del mobiliario por su antigüedad. Sin embargo, las prestaciones del consultorio nada tienen que envidiar a centros de mayor tamaño. “Yo no echo nada en falta. Tengo lo que necesito para trabajar”, expone el médico Javier Huerta, en Coaña desde 2006. Dice que trabaja “muy a gusto”, con un equipo muy cohesionado, lo que permite “una comunicación directa y rápida”. Además, se siente “valorado” por sus pacientes. Llegó a Coaña el mismo año que el médico boalés Javier Álvarez, quien también remarca la “excelente” relación del equipo.

“Aquí nos conocemos todos”, dice el de Serandinas, quien subraya las facilidades de tratar con personas de la zona rural, que se caracterizan por ser “cumplidoras y respetuosas”. Su colega Natalia Iglesias aprecia otra diferencia de los entornos rurales con respecto a los urbanos. Y es que, a su juicio, las personas mayores, población diana del consultorio, están especialmente mimados. “Aquí hay más comunidad, las personas de los pueblos se ayudan más entre ellos”, apunta. El equipo de El Espín también aporta su granito de arena para hacer un poco mejor la vida en el entorno rural coañés.