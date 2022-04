“Mucha gente conoce Tapia y Asturias gracias al surf del memorial ‘Peter Gulley’ ”

El Campeonato de surf Goanna Pro-Memorial “Peter Gulley” abrirá el próximo jueves la edición de su 30.º cumpleaños con cifras de récord. No en vano, 274 deportistas se han inscrito para competir en la gran prueba asturiana del deporte de las olas. Al frente del evento está Adela Bas (1961), que ha dedicado muchos años de su vida a un evento que atrae a cientos de visitantes cada Semana Santa a Tapia.

–¿Su primer recuerdo?

–La primera edición, en 1992, la organizó el club Picante y mi marido, Pepe Alonso, y yo tomamos el testigo al año siguiente. Lo cogimos como a finales de diciembre. Conocíamos por dentro otros campeonatos y sabíamos dónde nos metíamos. La primera imagen que me viene es la de la ola gigante de papel que hicimos para hacer unas fotos surfeando a mi hijo Borja. Fue nuestro primer cartel. Empezamos con ilusión y con mucho respeto.

–¿La organización desgasta?

–Desgasta mucho porque es mucha tensión. Cuando ya has hecho todo, cuentas con algo que se te escapa y que no puede llegarte en ningún transporte. También es tener la suerte de que haya olas y sol. Lo más difícil de todo es buscar el dinero necesario y eso que ahora contamos con mucho apoyo material de las federaciones asturiana y española de surf. También tenemos dos subvenciones económicas del Principado.

–El campeonato perdió en 2013 su distintivo como Fiesta de Interés Turístico Regional por dejar de ser una prueba dentro del circuito mundial de la Association of Surfing Professionals (ASP). ¿Volverá a solicitarlo?

–Aquello fue surrealista. Ellos sostenían que el distintivo era para el Campeonato del Mundo memorial “Peter Gulley” y no para el memorial en sí. Quizá fue un error mío al hacer la solicitud. No he pensado en volver a solicitarlo, igual es por vagancia o igual por un poco de orgullo, porque yo sé que es una actividad de interés turístico del Principado aunque no tenga el título. El memorial ha seguido manteniendo unos niveles de atracción turística impresionantes y mucha gente conoce no solo Tapia, sino Asturias por el campeonato.

–¿Cómo ha evolucionado?

–Ha habido de todo, solo pensando en el tiempo, tuvimos campeonatos buenísimos de sol y olas, otros sin olas y otros con el mar pasadísimo, pero siempre se hizo. Nunca ha faltado el surf de calidad, aunque hemos ido variando los formatos, adaptándonos al calendario. Al principio, era una gran fiesta alrededor de un evento y ahora los surfistas son más profesionales y se cuidan más. Es lógico, pero quizás da pena perder esa parte festiva con los surferos.

–¿Hay buen surf en España?

–Ahora el nivel de España es muy bueno. La Federación ha hecho un gran trabajo motivando a la gente. También la federación asturiana, que creó el circuito “Guajes” lo que permite trabajar con la cantera. Otro cambio ha sido la participación de las mujeres, porque cuando empezamos solo había hombres. Ahora cada vez hay más mujeres.

–¿Cómo ha sido la relación del campeonato con el pueblo de Tapia?

–Al principio, la gente decía que al campeonato solo venía “gandayada”, pero creo que ahora eso está superado. El campeonato se ha quedado dentro del pueblo y lo ven como algo suyo, pero para llegar a eso costó. En cuatro días deja mucho dinero en el concejo y además sirve de escaparate. Mucha gente conoce Tapia por el campeonato y luego vuelve de forma asidua.

–¿El campeonato cambió Tapia de alguna manera?

–Lo que cambió Tapia fue la llegada de Peter y Robert Gulley con sus tablas hace más de cincuenta años. El surf es su seña de identidad.

–¿El concejo aprovechó bien ese rasgo diferencial?

–Yo creo que sí, porque al final el surf es algo muy natural y no puedes hacer más de lo que se hace porque perdería su esencia. En Tapia se empezó compartiendo tablas en la playa como el que comparte un juguete. Era una forma de compartir la vida, todo muy bonito y sin pretensiones. Hay escuelas de surf que hacen su trabajo de forma profesional y poco más se puede hacer sin desvirtuarlo.

–¿Piensa seguir al frente?

–Cuando íbamos por el veinte, le decía a Pepe que quería llegar al treinta aniversario y él me decía que estaba loca. Soy consciente de que habrá un momento en que habrá que pasar el testigo, porque la gente no es inmortal, pero tampoco sé cuándo. Pensé que este sería el final, pero me veo ya pensando en el siguiente campeonato.