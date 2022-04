Aniversario surfista en Tapia: el Goanna Pro cumple treinta ediciones con récord de participación y éxito de público

El tapiego Pepe Alonso, al frente de la organización del XXX Goanna Pro-Memorial Peter Gulley junto a Adela Bas, respiraba ayer aliviado al ver que, tras muchas semanas de nervios y trabajo, todo iba sobre ruedas. “Es una suerte. Tenemos un tiempo inmejorable”, señaló mientras retocaba el montaje de la playa de Los Campos, a la que estos estos días se acercan cientos de visitantes atraídos por la magia del surf.

“Este campeonato siempre ha tenido algo especial”, apunta Javier Álvarez, de la escuela de surf MYL. Lo sabe bien, pues empezó a venir en la adolescencia, “hace un montón de años”, y ahora lo hace para acompañar a sus alumnos. Es el caso de Lucía Campos, de Castrillón, que ayer fue de las primeras en estrenarse en este campeonato con cifras de récord. No en vano, hay 274 surfistas inscritos. El director de competición de esta edición, Jorge Sánchez, opina que no solo es una cifra de récord para esta prueba, sino a nivel europeo: “Es un récord histórico porque yo creo que en Europa no ha habido nada igual”.

Gestionar un evento con estas cifras de participación y tantas pruebas de categorías diferentes constituye todo un reto para los jueces que estos días se citan en Tapia. Ayer el equipo estuvo conformado por doce personas y a partir de hoy serán unas veinte, con la dificultad añadida de hacer un “doble podio”. No en vano, está previsto que haya competiciones simultáneas en la playa de Tapia y en la vecina de Penarronda, que el concejo tapiego comparte con Castropol.

Sánchez considera que la competición tapiega ha sabido adaptarse a los tiempos y mantenerse como una de las citas más aclamadas por el mundo del surf: “Cogió su fama, se mantuvo, tuvo una pequeña bajada y se recuperó con toda la fuerza de los más pequeños que se están incorporando. Es un deporte que está experimentando un gran crecimiento”.

El director de competición destacó ayer lo favorable de las condiciones climatológicas, no solo por el radiante día de sol con el que amaneció la villa, sino porque la playa regaló buenas olas. “No éramos tan optimistas hace unos días, pero las condiciones son muy buenas”, apunta. Con él coincide Pedro Méndez, otro buen conocedor del arenal tapiego, donde tiene la sede su escuela de surf Picante. “Las previsiones no eran muy buenas, pero está sorprendiendo porque gracias a la dirección del viento hay unas olas perfectas para los sub-14, sub-12 y sub-10, que son los que compiten hoy (por ayer). Está genial para ellos. No se esperaba el mar así y mira que olas más guapas”, señaló el profesional tapiego, que está al frente del campeonato de surf Picante, el decano de la villa. Confía en que este verano sea posible recuperar también esta histórica prueba tras el parón de estos dos años de pandemia.

El Consistorio de Tapia colocó las letras móviles con el nombre del concejo junto al arenal, creando un espectacular photocall a orillas del Cantábrico que fue blanco de infinidad de fotografías. La villa está estos días llena de visitantes, animados por el buen tiempo y por la espectacularidad del deporte de las olas.