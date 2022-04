“Era un atraso no poder participar”, dicen las mujeres costaleras en Luarca

Las mujeres están haciendo historia estos días en las procesiones de la Semana Santa de Luarca, que organiza la Cofradía de la Real Hermandad del Buen Jesús Nazareno. Si la semana pasada se estrenaron porteando imágenes en compañía de costaleros hombres, ayer se logró que una de ellas, la de la Verónica, fuera íntegramente llevada a hombros por mujeres. Precisamente fue esta imagen la encargada de encabezar la primera de las grandes procesiones luarquesas: la del Cristo del Perdón.

El Hermano Mayor, Ignacio Méndez, está especialmente orgulloso de haber hecho posible la entrada de las mujeres, no solo en la propia junta directiva de la entidad (hay una mujer como vocal), sino también llevando los pasos de esta histórica Semana Santa. “Alba Álvarez fue la primera que se ofreció a colaborar, pero en la bajada del Nazareno se presentaron cuatro más. Vieron a la primera y se animaron más. Además, veo que están muy implicadas”, añade Méndez. No tiene los datos exactos, pero dice que hay gente mayor que cuenta que hace décadas la Verónica ya procesionó porteada por mujeres. Sin embargo, en la época reciente, las procesiones organizadas por la Cofradía estaban blindadas a los hombres, algo que ha empezado a cambiar este año.

“La gente nos pregunta todo el rato si vamos bien, nos dan ánimos, nos dicen que somos muy fuertes”, cuenta Alba Álvarez, que ayer causó baja a consecuencia de un virus. La luarquesa Salomé Fernández, de 27 años, corrobora sus palabras al decir que “nunca me sentí tan observada para bien”. En su casa siempre se vivió la Semana Santa con mucha devoción y consideraba injusto el veto a las mujeres. Así que cuando supo que eran bienvenidas no se lo pensó dos veces.

“Era un atraso no poder participar. Mi hermano podía pero no quería y yo que quería no podía, era algo que me parecía muy mal”, añade esta valdesana, que debutó bajando a la Verónica desde La Atalaya hace unos días. “Salí muy a gusto, fue muy reconfortante”, añade, al tiempo que agradece el respaldo de los compañeros varones que las animaron diciendo que se iban a convertir en referente.

Salomé Fernández irá hoy acompañada por su amiga Alejandra Otero, de 28 años. Ayer, unas horas antes de la salida, confesaba los nervios, pero también las ganas de dar este paso. “Ya era hora de que nos dejaran participar”, apunta.

La procesión del Cristo del Perdón salió puntual de la iglesia para recorrer, en compañía de cientos de devotos, las principales calles de la villa. Hoy, a la misma hora tendrá lugar la cita más esperada de la Semana Santa luarquesa: la procesión del Nazareno. “La gente está muy contenta por recuperar las procesiones, dicen que ya era hora”, expone el Hermano Mayor.