El IES veigueño pide apoyo para la comarca: “Esta tierra necesita afecto y escucha”

El departamento de Lengua Española del Instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo presentó ayer la decimocuarta edición del proyecto educativo Foro Comunicación y Escuela recordando las “dificultades” a las que se enfrenta el mundo rural, alentando a la iniciativa privada a continuar apostando por estos planteamientos que igualan las oportunidades de niños de la zona rural y urbana, y pidiendo más apoyos públicos y de la Administración para las comarcas alejadas del centro de la región.

“Nuestra tierra necesita afectos, que la tomen en serio, que se reconozca lo que significamos, que se nos escuche, que se nos atienda, que se participe en nuestras actividades, que quienes nos representan se dignen a venir a los actos que suceden en el mundo rural”, reclamó el coordinador del Foro, Luis Felipe Fernández, en un aplaudido discurso.

La presentación de esta edición del programa se realizó en la centenaria biblioteca de Castropol con la presencia de los alcaldes de Castropol y Vegadeo, los patrocinadores privados y un grupo de estudiantes del instituto veigueño, entre otras personas. Fernández agradeció a todos ellos la asistencia a este acto e hizo hincapié en los problemas de unas de las comarcas más desfavorecidas de Asturias. Pero su discurso no fue solo de queja. También propuso soluciones y opinó que “no hay progreso sin educación”. Por eso el proyecto que dirige, único en Asturias, pretende que los alumnos aprendan con propuestas diferentes, como la interacción directa con escritores, la programación de conferencias y charlas por personalidades destacadas en su ámbito de trabajo y viajes a lugares de interés cultural, estos dentro de lo que la pandemia permita. “La respuesta a la mayor parte de los problemas de esta comarca no será posible si no se toman decisiones, acciones y actuaciones novedosas e innovadoras en el ámbito educativo”, señaló, y añadió que la escuela no puede ni deber ser solo un espacio de instrucción académica, sino que está llamada a propiciar “la justicia social, la integración cultural y la igualdad de oportunidad”.

En este sentido, el Foro, que este curso lleva por lema “Constitución y modelo de Estado”, pretende acercar a los alumnos de la comarca Oscos-Eo nuevas experiencias y facilitar un aprendizaje “integral” para que se conviertan en “personas críticas, constructivas, competentes, creativas y eficaces” y sean capaces de devolver a la sociedad, y en especial a su comarca de origen, la apuesta que hoy se hace por ellos.

En el emotivo acto también intervinieron los alcaldes de Vegadeo y Castropol. El primero, César Álvarez, manifestó su agradecimiento al instituto y a Luis Felipe Fernández por tan prestigioso planteamiento, cuyos resultados son “el mejor legado que podemos dejar a nuestras generaciones”. El regidor castropolense, Francisco Javier Vinjoy, suscribió las palabras de Luis Felipe Fernández sobre la zona rural y sus necesidades y pidió un aplauso para el tesón del coordinador del Foro.

En representación de los patrocinadores privados del Foro Comunicación y Escuela habló en público Alejandro Murias, para quien es motivo de satisfacción tener en la comarca “un proyecto de tan alto nivel”. “Sois ejemplo y sois espejo”, opinó de los organizadores. “Formar a las nuevas generaciones de esta zona es un compromiso que debemos adquirir; yo suelo decir que, cuanto más fuerte es mi comarca, más fuerte es mi empresa”, aseguró.

Muy emotiva fue la intervención de la gerente del área sanitaria I, Bárbara González, quien loó el trabajo de los profesores implicados en el Foro y en especial de Luis Felipe Fernández: “Eres un ejemplo de amor por la comarca”, afirmó, y destacó sus “infatigables” ganas de trabajar para que los alumnos de las zonas más deprimidas de Asturias tengan las mismas oportunidades que los de la zona urbana. Este año, un grupo de profesionales del hospital comarcal tendrá especial relevancia en el Foro al enseñar a la comunidad educativa técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Programa

Durante la presentación, se detalló un programa lleno de actividades, donde estarán presentes, entre otros, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano; el reputado ingeniero aeronáutico Héctor Salvador, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Entre abril y noviembre, se celebrarán una treintena de actividades en jornadas lectivas. Como ocurrió otros años, algunas de ellas estarán abiertas a la comunidad y podrán seguirse por la web. Para cerrar el acto, dos miembros de la Escuela de Música de Castropol interpretaron el himno de Asturias.