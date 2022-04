Teresa Sanjurjo: “Nuestra función es dar ejemplos y ofrecer modelos a la sociedad”

La organización del Foro Comunicación y Escuela del Instituto de Vegadeo decidió empezar la decimocuarta edición de este pionero proyecto educativo con la Fundación Princesa de Asturias, protagonista de la inauguración del evento en la edición de 2009. Fue su directora, Teresa Sanjurjo, la encargada de dar este jueves el pistoletazo de salida a una cita “muy esperada” por no tener ya tantas restricciones por la pandemia del coronavirus. Sanjurjo desveló a los alumnos de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) qué son los premios Princesa de Asturias y cuál es su función. En sus palabras: “Dar ejemplos, ofrecer modelos donde mirarnos como sociedad”.

Los estudiantes siguieron atentos la charla de Sanjurjo, quien, con maestría, combinó información seria con diversión y hasta se atrevió con algunas anécdotas. Desveló como Rafael Nadal o los All Blacks (ambos premios de los Deportes) no dejaron de entrenar ni un solo día durante su estancia en Oviedo. O como en una ocasión el actual Rey de España, Felipe VI, le preguntó “si no estaríamos exprimiendo mucho” a los premiados. Pero ella, según se dedujo de la charla, cree que no, porque la fundación que entrega las distinciones trata de que éstos tengan un “impacto social” y para que llegue el mensaje de los premiados “hay que conectar con la sociedad”. “Por eso organizamos la que llamamos la Semana de los Premios, con sesenta actividades con los galardonados”, señaló.

Para que todo sea posible, la Fundación Princesa de Asturias cuenta con 5,2 millones de euros de presupuesto anual, un montante que llega de patrocinios privados, de los rendimientos de la propia entidad y de administraciones públicas como los gobiernos regional y nacional, la Junta General y los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés.

Entretenidas fueron las preguntas de los alumnos. Uno de ellos se interesó por el protocolo de la ceremonia de entrega de distinciones. Contó Teresa Sanjurjo que la organización es “muy compleja”. “Tiene que parecer que todo sale solo y ya sabemos que, si se trabaja mucho, sale solo”, afirmó. También recordó cuando Leonard Cohen decidió improvisar su discurso y no dejarlo escrito antes en manos de la fundación, como es habitual. “Hay que tener en cuenta que en la gala todo está minutado y hay que traducir en varios idiomas los discursos, pero en ese caso no pudo ser, así que os podréis imaginar mis nervios”, señaló antes de invitar a los estudiantes a escuchar las “maravillas” palabras del ya fallecido cantautor en Oviedo.

“Optimista”

Los estudiantes expusieron también otras dudas como el futuro de la fundación. “Es optimista”, manifestó su directora. En el plano personal, afirmó que siempre es importante “mantener el foco” y hacerse preguntas: “Cuál es mi misión? ¿Para qué estamos aquí?”.

Ante una pregunta sobre como se deciden los premiados, Sanjurjo reveló que siempre hay discrepancias y hasta “piquillas” entre los miembros de los jurados. También resaltó la gran importancia de su equipo de trabajo, formado por veintitrés personas, y dejó abierta la posibilidad de “redefinir” los nombres de las categorías. La directora de la fundación estuvo acompañada por el presidente de Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), Francisco Rodríguez; el coordinador del foro y profesor, Luis Felipe Fernández, y otros docentes del centro.