“El Descenso del Navia nació como prueba de pueblo y hoy ya es una cita internacional”

El nuevo presidente de la asociación Amigos de la Ría de Navia, Juan Ignacio Martínez, “Moreno”, conoce toda la historia y los entresijos del descenso a nado la ría local. Habla de esta prueba deportiva reconocida a nivel europeo y mundial sin apoyo de apuntes y con especial brillantez y aplomo. Piensa que el colectivo organizador, nutrido por un grupo de voluntarios, no dejó pasar oportunidades y supo trabajar para llevar el descenso a nado naviego a lo más alto. Para ello, hizo falta tesón y constancia de unas personas capaces de creer en lo que hacían y de guardar muchas horas de su tiempo libre para tan noble causa.

–¿Qué espera de esta nueva etapa como presidente?

–La junta directiva anterior cesó en 2019. En 2020, esperábamos elecciones, pero la pandemia lo interrumpió todo y una vez que pudimos reunirnos convocamos elecciones. Mi candidatura fue la única. Soy una persona vinculada al Descenso a Nado de la Ría de Navia desde 1964. En ese sentido, conozco lo que se hace y nada es nuevo para mí. Y en cuanto a presentarme como presidente, casi podría decir que me acorralaron (risas).

–¿Cómo será su proyecto?

–Continuista. La organización trazable del descenso la conozco y no sería oportuno ni deseable dar ahora un volantazo. Habrá continuidad porque creo que el descenso es un éxito.

–Este año se celebrará una nueva edición sin tantas restricciones. ¿Cómo ve la evolución de la prueba?

–El mundo ha cambiado mucho desde 1958, cuando nació la prueba. Yo creo que aprovechamos nuestras oportunidades y que supimos decidir lo correcto en el momento oportuno. La organización de los primeros años, evidentemente, no es la de ahora. Antes esto era una prueba de pueblo. Pero hubo cambios sociales y también dentro de lo que es la natación en aguas abiertas. Antes las citas importantes de la natación se celebraban en piscina, no en aguas abiertas. Al principio, los nadadores que asisten a Navia empatizan con el ambiente y se divierten. Más tarde, la natación en aguas abiertas, que era como la hermana pobre, da un salto. Descubrimos que tenemos una oportunidad y la aprovechamos. En los años noventa esto empieza a ser algo importante, un evento que funciona bien. En 1996 dejamos atrás los 2.400 metros y hacemos un recorrido de 5.000 metros. La calle, por así decirlo, no lo entendió porque muchas personas que se tiraban a nadar por diversión se quedaron fuera de juego. En 1999 se crea la Copa de Asturias y la calidad de nuestro descenso es un descubrimiento para el mundo. La federación española se mostró al principio distante, pero en 2001 concentró al equipo de aguas abiertas en Navia y se quedaron maravillados. Después, los campeonatos de España de la modalidad se organizaron en Navia, que en 2006 pasa a ser sede de una etapa europea. En 2007 celebramos el cincuenta aniversario. En 2011 se concentraron aquí veintidós selecciones nacionales. Esto nació como una prueba de pueblo y hoy es una cita internacional.

–¿Qué aporta el descenso a Navia?

–Es importante si aporta algo al entorno social. Es decir, a la localidad en sí y al deporte. No hay familia en Navia que no tenga un miembro que en algún momento colaboró con el descenso. La sociedad lo siente como algo suyo. Hay sentimiento popular. Una prueba de un pueblo es importante a nivel internacional y en pocos sitios puedan contar esta historia.

–Se nutren de voluntarios. ¿Necesitan más apoyos?

–Somos catorce personas. ¿Es difícil la organización? Sí, cada vez más. Las fuerzas sociales, todas, tienen que entender este fenómeno bien para seguir apostado por el descenso. No debo quejarme del apoyo recibido, pero estoy seguro de que si esta prueba se celebrara en el río Nalón, por ejemplo, tendría una consideración diferente en Asturias, para que Navia está lejos.