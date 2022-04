Valdés agradece la donación de César Cernuda para reabrir el museo de Ochoa

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, se mostró este domingo “profundamente agradecido con el compromiso con el pueblo” que demostró el empresario César Cernuda, después de que trascendiera la decisión del presidente de la tecnológica NetApp de convertir en donaciones para el Consistorio los regalos por las bodas de plata de su matrimonio. El evento, celebrado el sábado en Luarca en presencia de multitud de rostros conocidos, sirvió para recaudar fondos para la puesta en marcha de un nuevo museo dedicado a Severo Ochoa.

El regidor valdesano confirmó ayer que Cernuda consensuó con su gobierno el objetivo de las donaciones y se consideró adecuado apostar por un centro que ensalce la vida y obra del Nobel valdesano. No en vano, hace dos años se cerró la exposición permanente en servicio durante casi una década en la vieja oficina de turismo. Óscar Pérez desconoce aún el montante de la donación, pero explica que esos fondos se sumarán a la aportación municipal con el objetivo de que a finales de este año el equipamiento pueda estar ya en obras.

El gobierno valdesano no solo buscará una nueva ubicación para ensalzar al prestigioso científico, sino que quiere plantear un nuevo enfoque expositivo. “El Ayuntamiento no tiene prácticamente piezas originales o de gran importancia de la vida de Severo Ochoa, pues la mayoría están en Valencia, así que estamos trabajamos en una museística y una idea de exposición que sea bastante novedosa y rompedora”, avanza el regidor, convencido de generar una muestra “atractiva y novedosa”. “Pretendemos que llame la atención para que una personalidad tan importante para la ciencia tenga un espacio que no pase desapercibido en la geografía asturiana”, añade Pérez.

El regidor no ha querido dar más detalles del proyecto hasta que esté maduro.