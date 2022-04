Arte para defender la reserva del Eo

En los años noventa del siglo pasado se presentó en el Congreso de los Estados Unidos un libro bautizado “Testimony” en el que veintiún escritores hacían un alegato en defensa del territorio de Utah, que estaba, a su juicio, amenazado por la industria del petróleo. Cuando Olga Busom, vecina de Santa Eulalia de Oscos, conoció la historia, decidió que algo parecido podía hacerse en la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, donde está creciendo un movimiento de rechazo a la implantación masiva de parques eólicos. Ahí nació el “Manifesto d’Arte pola Terra”, que constituye una auténtica declaración de amor hacia la tierra fronteriza entre Asturias y Galicia.

El Manifesto tiene un formato digital, con presencia en dos de las principales redes sociales, donde se invita a los vecinos y colectivos “a expresar la esencia de esta tierra, el amor por ella y el respeto por las gentes que la habitan”, a través de diferentes manifestaciones artísticas, desde poesía a ilustraciones o fotografías. “Con el poder transformador del arte, pondremos voz al amor por la tierra, la cultura y la vida rural con la finalidad de ejemplificar y crear un diálogo para un nuevo modelo de relación del ser humano con la naturaleza”, se puede leer en la página de la iniciativa.

La promotora de la idea considera que el proceso de implantación de estos parques es erróneo porque da la espalda a las personas que viven en el territorio afectado. “Es grave ver que nadie cuenta contigo para esa toma de decisiones, que no se tienen en cuenta las necesidades del entorno”, señala, al tiempo que expone las dificultades para “subsistir” que tienen las personas que, como ella, han decidido asentarse y trabajar en el mundo rural. Busom decidió dejar a un lado la rabia y dar la oportunidad a las personas de expresar lo que sienten “desde el corazón”. Es consciente de que ya existen varias plataformas ciudadanas que como “Xente de Oscos-Eo” batallan en lo legal para frenar los parques y reclamar “una regulación y planificación saludable”. Por eso quiso ir más allá y plantear la problemática desde la perspectiva artística. “Puede parecer muy naif, pero se trata de visualizar el amor por esta tierra y dejar claro que, si se lleva a cabo el actual proyecto eólico, la cultura y la forma de vida en armonía con el entorno podría desaparecer”, expone.

La responsable de este proyecto, que huye de cualquier protagonismo, explica que se trata de un proyecto vivo, sin fecha de caducidad y abierto a todas las personas, sean o no profesionales del arte. “La idea es llegar a cuanta más gente mejor que quiera colaborar y compartir. Me están llegando fotos, dibujos, bordados…Vale cualquier cosa, incluso una pieza de baile o una canción porque todo puede servir para expresar ese sentimiento”, añade. Está muy satisfecha con la buena acogida que está teniendo la propuesta y expresa la gran emoción que le supone recibir cada aportación. “Yo me emociono con cada correo, es como si me tocara la lotería. Creo que esta implicación de la gente quiere decir algo. Emociona mucho porque se comparten cosas muy íntimas y es muy bonito”, añade.

Busom sueña con poder hacer en algún momento una exposición presencial con todo el material que se está publicando en las redes. “La necesidad por conservar el territorio va a ser una lucha continua y creo que a la larga será bonito ver las diferentes voces que han hablado y dado su punto de vista”, concluye.