El club Real Tapia advierte que podría desaparecer si no hay relevo en la actual directiva

El Real Tapia, el histórico club de fútbol del concejo tapiego, podría desaparecer si antes de junio no se forma un nuevo equipo dispuesto a tomar las riendas de la entidad. La directiva, que preside desde 2018 el tapiego José Luis Terrón, no quiere continuar y busca el relevo para no echar el cierre a una entidad fundada en 1947 y donde se forman más de un centenar de chavales.

“Sería una pena que esto se acabara. Creo que los padres tienen que dar un paso al frente y comprometerse. Deben mirar por el futuro de un club con mucha juventud”, señala Terrón, quien indica que ahora mismo la entidad cuenta con seis categorías de competición y un total de ciento veinte chavales en formación, la mayoría del concejo de Tapia. “Si no hay relevo, peligra todo”, dice, consciente, del momento complicado que vive la entidad. Precisamente a Terrón le tocó dar un paso al frente en 2018 cuando también se vivió otro momento tenso en la historia del club, presidido en aquel año por una junta gestora. El equipo de Terrón se mostró comprometido entonces a trabajar para unir la entidad y lograr que todas las categorías operaran con una misma dirección. Cuatro años después quieren ceder el testigo. “Por desgaste y agotamiento no vamos a seguir, pero vamos a colaborar con quien quiera hacerlo. Es difícil empezar y hay muchas cosas que, si no estás de hacerlas, cuesta, así que estaremos para ayudar”, añade el presidente. De momento, continuarán hasta el próximo 30 de junio, pero si para esa fecha no hay un nuevo equipo gestor, se dará de baja al club en la Real Federación de Fútbol del Principado de cara a la próxima temporada. El pasado viernes, en el campo de fútbol de A Xungueira, se convocó a los trescientos socios de la entidad a una reunión para encontrar una solución de futuro. Se acordó solicitar una reunión con el equipo de gobierno de Tapia para explorar nuevas fórmulas de colaboración entre el Consistorio, titular de las instalaciones, y el club que las gestiona. Los gestores actuales consideran que debería haber más implicación desde el Ayuntamiento, que concede anualmente una subvención a la entidad. En los últimos años también se han afrontado algunas obras de mejora tanto en A Xungueira como en el campo de As Aguaceiras. “Es verdad que el Ayuntamiento nos da una subvención, pero hay aspectos del mantenimiento, como el segado de los campos, en los que podrían implicarse más. Entonces vamos a reunirnos con el equipo de gobierno, conocer sus ideas y a ver si es posible lograr un compromiso mayor”, apunta. Aunque la directiva reconoce que ahora la situación económica del club no es un problema para su supervivencia, sí que dejan claro que sigue existiendo una deuda en la entidad, que, en parte, deriva de impagos del propio Ayuntamiento. Si bien esta situación no tiene nada que ver con el gobierno actual, ya que se remonta a hace más de una década. Terrón subraya la importancia de mantener el club por ofrecer una de las pocas opciones del concejo para la práctica deportiva de los niños. Espera que la entidad no siga el mismo camino que el Faro Isla de Tapia de fútbol sala, que desapareció antes de la pandemia.