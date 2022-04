“No podemos más”, clama el Suroccidente tras otro argayo sobre la AS-15 en Tineo

El nuevo desprendimiento de rocas sobre la vía AS-15, a la altura de Calabazos (Tineo), que ayer obligó a cortar un carril de la vía, despertó el hartazgo de los vecinos del Suroccidente, que se concentraron en las plazas de los ayuntamientos de Cangas del Narcea y Tineo a última hora de la tarde convocados por la plataforma “El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras dignas y modernas”.

“La petición surgió de la gente”, explica la presidenta del colectivo, María Isabel Rodríguez Guerrero, que añade que los vecinos “están ya muy, pero muy cansados y después de lo que ha pasado en la AS-15 estamos viendo que no se hace nada y no podemos más”. El deslizamiento de piedras en Calabazos no produjo, por suerte, daños personales ni materiales pero sí volvió a colmar la paciencia de los usuarios de la vía por el peligro que entraña el paso y por las molestias que genera a la circulación. Tras la retirada del material caído a la carretera, el tramo ha quedado cerrado parcialmente, en concreto, el carril en dirección a Cangas del Narcea, que permanecerá regulado con semáforos mientras finalizan las labores de estabilización del talud, para las que, de momento, no hay fecha de finalización.

La obra fue declarada de emergencia a primera hora de la mañana de ayer por la consejería de Medio Rural, que prevé actuar también en otros dos puntos en el entorno del embalse de Calabazos, donde se han producido varios desprendimientos de roca en las últimas semanas, un punto, según el consejero, Alejandro Calvo, que es el segmento de la vía “que tiene mayor complejidad”.

El derrumbe, a la altura de Calabazos, obligó a cortar el carril afectado y a regular el tráfico

Calvo destacó la labor del equipo de vigilancia temprana del Servicio de Conservación de Carreteras que “nos permite que desde primera hora se haya activado el mecanismo para su retirada e intentando garantizar al máximo la seguridad”.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se pronunció también ayer sobre argayos como este y la dificultad que entraña la prevención de este tipo de desprendimientos: “Usamos hasta tecnología de drones, todos los medios técnicos, pero llegamos hasta donde llegamos”, afirmó.