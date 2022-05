“Un pueblo con una feria del libro es un lugar de progreso”, dice en Navia el escritor Manuel Vilas

Dice el aclamado escritor Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 1962) que “los países se miden por la capacidad que tienen de crear cultura”. Por eso, aplaude la organización de eventos como el celebrado este fin de semana en Navia por el papel que juegan en la difusión de la lectura. “Si un pueblo o una ciudad tienen una feria del libro, ya sabes que es un lugar de progreso. Es la prueba del algodón para medir si una sociedad tiene afición por la cultura”, afirmó.

El autor de “Alegría”, obra finalista en 2019 del premio Planeta, participó en la XIII Feria del Libro de Navia para presentar su último trabajo, “Los Besos”, una obra que salió a la luz a finales del año pasado. Esta novela de amor fue su antídoto a la angustia que vivió durante la pandemia, un tiempo que, a su juicio, ha beneficiado a los libros. “Al tener más tiempo, la gente se reencontró con la lectura, con los libros. También había más silencio en el mundo y eso hizo que la gente se animara a leer”, apuntó Vilas, convencido de que el sector del libro resultó favorecido en los años de más impacto del covid.

El autor oscense mantuvo ayer un encuentro con sus lectores en el que disertó sobre cuestiones como el proceso creativo o la importancia del contacto con la gente. “Me influye muchísimo lo que me dicen mis lectores, me iluminan y me sirve para saber por dónde voy. Cuentan cosas absolutamente luminosas e inteligentísimas, emociones de verdad”, expuso el autor, filólogo de formación.

A la pregunta de qué libro le hubiera gustado escribir, no tuvo dudas en señalar a “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez, y también se confesó una persona curiosa. “Tiene una curiosidad infinita”, apostilló el concejal de Cultura, Gonzalo Asenjo, que se ocupó de hacer de guía en la primera visita del escritor a Navia. “La literatura es una representación inteligente y expresiva de la vida. Leemos libros porque nos interesa la vida”, añadió el autor.

Navia sopló las trece velas de su Feria del Libro, una cita que se recupera tras el parón de la pandemia y en la que este año los niños han tenido un especial protagonismo. La librera ovetense Yolanda Álvarez, de “La cantante calva”, corrobora que los libros que han tenido más tirón han sido los del público infantil y juvenil: “Es algo bueno, está muy bien que se pongan los libros al alcance de los niños”, dijo.

A su lado, Sara Rodríguez, de la librería gijonesa “Te gusta leer”, considera importantes estas citas por ser “un escaparate más” para darse a conocer entre el público, aunque lamentó que las ventas no fueran todo lo buenas que le habría gustado. En total, la cita contó con alrededor de veinte expositores, que durante el fin de semana vendieron sus artículos en la nave municipal El Puerto.

La próxima cita destacada en Navia será entre el 1 y el 3 de junio, cuando la villa acogerá la quinta edición del Foro Cultura y Ruralidades, que organiza el Ministerio de Cultura y Deporte, con el objetivo de impulsar el Plan de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas.