Las obras de adecuación de espacios públicos en el barrio de Las Arroxinas de Luarca gusta a sus vecinos. Los consultados aseguran que el cambio de estético “es notorio”, si bien ponen algunos “peros” a una obra muy demandada que ascendió a algo más de 330.000 euros y afectó a uno de los barrios históricamente olvidados de la capital de Valdés.

La ubicación del parque infantil es la queja más generalizada porque, a juicio de los vecinos que ofrecen su opinión, no se encuentra en la zona más soleada y sería preferible ubicarlo justo enfrente del lugar donde se encuentra. Otra preocupación son los desagües que no funcionan como deberían con tiempo de lluvia, apuntan los residentes.

Juan Manuel Fernández vive en este barrio luarqués desde hace 52 años. “Nunca vimos una inversión tan grande aquí”, sostiene a la vez que comenta la queja del parque y también de algunos tramos de vía que, por causas que desconoce, no están al mismo nivel. “El cambio de imagen nadie lo puede poner en duda, aunque es verdad que quedamos con menos aparcamientos”, sostiene.

José Luis Pérez es otro vecino histórico si se tiene en cuenta el tiempo que lleva viviendo en esta zona de Luarca. “Era un barrio muy abandonado, de eso no cabe duda”, señala, y apunta una preocupación común: el alcantarillado y su correcto funcionamiento en el futuro.

Otra vecina que prefiere no dar su nombre entiende que no se discute la estética y el cambio de imagen si bien cuestiona la calidad de lo hecho. “Se hizo de cualquier forma”, opina. Cristina Suárez sí se muestra conforme con lo que ve y advierte de un detalle: “Lo que más me gusta es el letrero que da la bienvenida al barrio”. En una de las fachadas, grandes letras informan del nombre de este conjunto de viviendas que linda con el río Negro.

“Estamos contentos con las nuevas zonas verdes, pero lo que encanta es el nombre”, insiste.

Ángel González encuentra, sin embargo, varios fallos. Asegura que las aceras podían ser de otro material, “no de gravilla” y apunta que no se respetan las alturas originales en algunos tramos de calle. En todo caso, sí califica el cambio de “histórico”.

Para Ludivina Vargas hay una injusticia. En uno de los accesos a los edificios “no se ha hecho nada y nos preguntamos si ahora eso se quedará así o habrá más inversión”. En cuanto a los aparcamientos, se pierden plazas y las resultantes solo serán para uso vecinal acreditado.