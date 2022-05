Intentan robar y causan daños en la escultura de Lombardía al paso de la Autovía por Cudillero

Unos desconocidos fueron sorprendidos este domingo tratando de llevarse en una furgoneta parte de la escultura de bronce “Ensoñaciones de La Regenta”, la obra del artista langreano Miguel Ángel Lombardía que fue instalada en 1996 como colofón a la construcción del puente Pintor Fierros, sobre el que discurre la Autovía del Cantábrico (A-8) a la altura de Ballota (Cudillero). La presencia de una vecina impidió que se hiciera efectivo el robo cuando los autores ya habían cortado parte de la escultura, que, como consecuencia de estos hechos, ha sufrido daños de cierta relevancia.

La presidenta de la parroquia rural de Ballota, Miriam Rodríguez, fue la encargada de dar la voz de alarma, tras recibir la llamada de una vecina que se encontró con unos individuos intentando cargar en una furgoneta uno de los fragmentos de la pieza. “Ella les dijo que qué estaban haciendo, que si no sabían que eso era del pueblo, y se marcharon. No sabemos cuánto llevaban allí, pero hablamos de una pieza de bronce y lleva su tiempo cortarla”, señaló la representante vecinal.

Abandono

Rodríguez lamenta el abandono del área recreativa donde se enclava esta escultura, muy querida por el vecindario. “Los bancos y las fuentes están tapadas por la maleza, la zona está imposible y, por eso, ya no se usa. Solo se utiliza el aparcamiento que hay abajo”, indica la presidenta de la parroquia de Ballota, quien confía en que estos hechos sirvan como llamada de atención para que el Ayuntamiento de Cudillero o Carreteras asuman el mantenimiento de este espacio, en el que llegó a proyectarse un equipamiento museístico. “Ojalá sirva para que se pongan las pilas y lo arreglen”, subraya Rodríguez.

El autor de la obra, galardonado el pasado enero con el “Asturiano del mes” de LA NUEVA ESPAÑA, se muestra “sobrecogido” por lo ocurrido y califica de “barbaridad” el daño causado a la pieza, a la que le faltan, al menos, dos fragmentos. “Creo que la estaban desguazando para llevarla como chatarra. Si nadie lo denuncia, la habrían desarmado”, señala Lombardía, quien también lamenta el estado de abandono en que se encuentra el entorno de esta obra. “Es una propiedad cultural que está ahí sin indicaciones y sin limpieza, lo que llama la atención de los amigos de lo ajeno. Nunca me había pasado algo así y ojalá no pase con piezas de otras personas. Es una barbarie que no se valoren las cosas”, añade el langreano.

El artista considera que si todos los fragmentos desprendidos continúan en la zona –hay un trozo tirado junto a la escultura y otro un poco más alejado, en un camino cercano– será posible restaurar la pieza. El problema sería que se hubiesen llevado ya alguna parte, lo que obligaría a hacer una reposición. “No es algo fácil de robar porque es una obra de bronce, requiere tiempo e instrumental adecuado”, asevera Lombardía, para añadir que, habitualmente, estas esculturas están bien ancladas con una base fuerte de hormigón.

La Guardia Civil investiga desde ayer unos hechos que lamenta el alcalde de Cudillero, el socialista Carlos Valle. “Condenamos cualquier tipo de acto vandálico como éste, que atenta contra el patrimonio público municipal y, por ello, trabajaremos conjuntamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para iniciar el procedimiento oportuno”

La escultura supuso el colofón a la obra de construcción del viaducto Pintor Fierros, de 382 metros de longitud y conocido por el denominado “Arco de La Regenta”. Se trata de una infraestructura muy singular, que llegó a recibir en 1996 el prestigioso premio internacional Puerta de Alcántara. En 2007, la plataforma del puente, que salva el valle del río Cabo, se ensanchó para dar cabida a la Autovía del Cantábrico.