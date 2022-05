El Pleno de Vegadeo tumbó este miércoles el plan especial del parque eólico de La Espina, el primero que se tramita para el concejo. La propuesta de denegación, que subraya que la iniciativa es “incompatible con los intereses públicos” que debe defender el Ayuntamiento, salió adelante con los siete votos a favor del equipo de Gobierno socialista, la abstención de un edil de Foro y el voto en contra de los otros dos concejales de esta formación.

La denegación se ampara en varias razones, como el hecho de que “la gran mayoría de la superficie del suelo ocupado se corresponda a la categoría de especial protección” por lo que se entiende que este parque dañaría los valores forestales y ambientales del suelo. También provocaría un impacto sobre el patrimonio cultural, ya que los aerogeneradores y sus estructuras asociadas se proyectan sobre el entorno de protección de la galería minera de Bedures, protegida como bien arqueológico.

Según el Ayuntamiento, el eólico veigueño, promovido por La Espina Energy S. L. U, tampoco respeta la distancia mínima de mil metros a viviendas que exige la normativa. No en vano, núcleos rurales como La Espina, Nafarea y La Barranca quedarían a entre 580 y 830 metros de las torres. El documento aprobado por el Pleno también deja claro que, pese a que la empresa intentó dar por aprobado el plan por “silencio positivo”, no fue un procedimiento correcto. Al tratarse de un plan que no viene desarrollado en el planeamiento general del concejo solo el Ayuntamiento puede decidir si se tramita o no. Este miércoles se decidió finalmente que no salga adelante.

En la sesión plenaria se aprobó también una modificación del Presupuesto. Se habilitan 410.567 euros con cargo al remanente para acometer actuaciones como un plan por valor de 270.000 euros para reparar caminos o las obras de las Actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana (Arru).