“Son fotografías bonitas, cargadas de emoción, recuerdos y valores”. Así resume la exposición que lleva por título “32 años de Pueblos Ejemplares” la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, que inauguró ayer la muestra fotográfica en Moal, en Cangas del Narcea. Esta última localidad recibió el galardón en 2018. La muestra repasa la historia del premio en imágenes con las que se pretende “recoger la esencia de cada uno” de los lugares distinguidos. “No se puede perder la memoria de los pueblos, no se puede perder la memoria de lo que ocurría, cómo se vivía y cómo se vive, de qué personas construyeron el mundo rural, cómo lo hicieron y cómo progresaron”, señaló Sanjurjo.

La exposición de la Fundación Princesa de Asturias enorgullece a los vecinos de Moal y, con ella, se revive el emocionante día del año 2018 cuando su localidad recibió el premio “Pueblo Ejemplar”. Está al aire libre en dos ubicaciones del pueblo, se podrá visitar hasta el 31 de julio y ver, de paso, la muestra impulsada por las asociaciones del lugar, el colegio de Infantil y Primaria de Vega de Rengos, la consejería de Cultura y la Fundación Caja Rural sobre la historia de Moal con fotos antiguas que reflejan la adaptación de sus vecinos a los cambios de la sociedad.

“Es la primera parte de un minucioso trabajo de recogida de información, a través de entrevistas y documentación, sobre la forma de vida de los lugareños, el aprovechamiento de los recursos y sus tradiciones”, explicó José Lago, del movimiento asociativo vecinal.

Un trabajo que Sanjurjo puso en valor. “Estamos viendo cómo cambia todo tan rápido, no se sabe hacia donde y muchas veces se puede caer en la tentación de pensar que como no puedo hacer nada para cambiarlo... Pero ante esa realidad puedes adoptar la posición de no hacer nada o la de una frase de Julián Marías, filósofo y uno de nuestros premiados, que dice: por mí, que no quede.Y creo que vosotros sois el ejemplo del por mí, que no quede”, dijo.

En la muestra local se pueden ver fotos sobre el antiguo aprovechamiento forestal, cómo era la caza, la llegada de vehículos al pueblo, la emigración o las reuniones vecinales en los cuatro establecimientos que llegó a haber en Moal como algunas de las temáticas. Y lo que más gustó a los vecinos que asistieron a la apertura fue, sin lugar a dudas, recordar. “Presta mucho reconocer a gente y siempre sale alguno del que ya no te acordabas o no sabías de él”, dijo Pepe Roque. “Sobre todo por ver la gente que ya no está”, comentó Ana Álvarez.

Entre las fotografías hay una que llama la atención de todos. La imagen fue tomada en Buenos Aires (Argentina) en 1928 en la que aparece “Casín”, de Moal, con Aristóteles Onasis mucho antes de convertirse en el hombre más rico del mundo. “Él era cocinero y contaba que le dio alguna propina cuando era botones”, recordaban los vecinos.