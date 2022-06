«Fue una sorpresa y un subidón mayúsculo», confiesa ilusionado el «Vegadense del Año»

El remero y rescatador veigueño Alberto González recibe con «sorpresa» su reciente nombramiento como «Vegadense del Año», premio que entrega la asociación Amigos de Vegadeo desde hace más de dos décadas.

Él confiesa que sabía de su candidatura, «pero no para esta convocatoria», así que el «subidón» ha sido mayúsculo. El jurado se decantó por el remero y trabajador de Salvamento Marítimo por dos de sus facetas: la deportiva y la profesional. Dicen de él que es ejemplo de esfuerzo y, según se conoce su historia, se conocen el motivo.

Alberto González tiene 40 años y dos trabajos que atender. El de rescatador del helicóptero de Salvamento Marítimo “Helimer Cantábrico”, con base en el puerto del Musel, en Gijón, y el de deportista, ese que lo vincula al club vasco de remo Zierbena, donde compite en la primera división de su modalidad.

«Ser ‘Vegadense del Año’ me hace mucha ilusión; solo yo sé que si la base de mi helicóptero estuviera más cerca, no lo dudaría y viviría en mi tierra, Vegadeo», afirma. A Vegadeo no solo le une el lazo familiar; esta tierra tiene mucho que ver con su afición deportiva e, incluso, con su oficio. Cuenta que su familia tenía muy claro que la práctica deportiva en la infancia y adolescencia era clave. Probó muchas disciplinas y se cansó de todas. Un día su padre le propuso «ir a la ría, a ver a los remeros». Aquello cambió su vida más de lo que esperaba. Contaba entonces con 15 años y no sabía que esa decisión de apuntarse al club de remo estaría de alguna manera relacionada con su futura profesión.

Con 21 años coincidió con un compañero de remo que era rescatador a bordo de un helicóptero. «Me habló de su profesión y le pregunté qué se necesitaba para ser rescatador; apunté los requisitos y me puse a ello», confiesa Alberto González. En 2011, tras un suspenso en una de las convocatorias, una larga espera en bolsa de trabajo que acabó caduca y mucho esfuerzo, estudios y preparación, entró como rescatador en la empresa que tiene contratado el servicio de Salvamento Marítimo para emergencias en el mar.

En España, hay 120 rescatadores a bordo de estas aeronaves estratégicamente dispersas por todo el territorio costero español y uno de ellos es el «Vegadense del Año». Alberto González resta importancia a su profesión y palmarés deportivo, si bien detrás de la persona calmada que aparece tras el teléfono hay mucho trabajo, esfuerzo y constancia. «Se lo debo todo a mi familia, en especial a mi mujer, que para que yo pueda con todo, ella carga con más». Tiene dos hijas de cinco y dos años, y conciliar con turnos de 12 horas se hace muchas veces difícil.

Ademas, su vida deportiva le lleva a estar a ocupado los dos fines de semana de libranza que tiene al mes. «Si hay un torneo especial, tengo que pedir vacaciones», aclara. Cree que es un remero «a media jornada» porque no siempre puede acudir por motivos laborales a los campeonatos. Eso sí, entrena al remo los dos fines de semana que descansa y para hacerlo viaja al País Vasco.

Como rescatador tiene muchas aventuras que contar, pero prefiere que la mayor parte se queden en la intimidad. No todos los rescates salen bien y muchas veces se lleva la tristeza dentro. Cuenta que es desolador llegar a El Musel, donde tiene la aeronave la base, y que los familiares de alguien que no ha tenido la suerte de sobrevivir estén esperando el aterrizaje. «Es triste, muy triste y te lo llevas todo a casa», señala. También es cierto que la mayor parte de los rescates tienen final feliz. Alberto González cuenta que para que así suceda en las condiciones hostiles en las que trabaja, es necesario tomar decisiones «en poco tiempo» y hacerlo sometido a mucha presión.

«Siempre nos dicen que para estar en esto no puedes perder la calma», señala. «Me da mucha pena rescatar a personas que están haciendo su trabajo en el mar y por ello se juegan la vida», dice, casi sin reflexionar que también los rescatadores lo hacen. Su próxima parada en Vegadeo será para recoger «con ilusión» este premio soñado.