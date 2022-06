Navia cerró ayer con muy buenas sensaciones la quinta edición del Foro Cultura y Ruralidades que promueve el Ministerio de Cultura y Deporte. “Al margen de los contratos que realiza el propio Ministerio para la organización del evento y que han supuesto una inversión seguramente superior a los 100.000 euros directamente en el municipio, gracias a este foro han pasado por Navia más de trescientas personas, con lo que eso conlleva de gasto y de promoción, que es un intangible muy importante para nosotros”, señaló el concejal de Cultura naviego, Gonzalo Asenjo.

Como ejemplo, el edil subraya la repercusión del evento en la ocupación hotelera, que ha sido “muy alta”. Subraya Asenjo, muy orgulloso de que el Ministerio haya confiado en el concejo para acoger este prestigioso encuentro, que el foro ha permitido que durante una semana Navia se haya convertido “en el centro de la política cultural a nivel nacional”, con el desarrollo de encuentros y debates en los que han participado agentes culturales de todo el país. Al margen de la repercusión económica del foro, a Navia le queda también el poso del aprendizaje adquirido en estos tres días de intensa actividad.

“Obviamente, durante estos días han surgido muchas iniciativas y muchos planteamientos de futuro”, indica Asenjo, quien subraya que uno de los objetivos de las jornadas era abordar la captación de ayudas europeas para el desarrollo de proyectos culturales. En concreto, analizar el plan de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas que impulsa el Ministerio, en colaboración con las comunidades autónomas, y que cuenta con una dotación de veinte millones de euros para este año y el próximo.

Durante tres días se han mostrado las fortalezas y debilidades de diferentes iniciativas culturales desarrolladas en España. Por poner un ejemplo, ayer se abrió la primera sesión con un interesante debate sobre la capacidad de los festivales para impactar y transformar los entornos rurales. Este coloquio, moderado por el propio edil de Cultura de Navia, contó con la participación de representantes de los festivales Bal y Gay, de Foz (Lugo); Eufónic, de Tarragona; la muestra de cine de Ascaso, en Huesca, y el Festival de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real). Representó a este último Manuel Lagos, quien señaló dos factores como fórmula para el mantenimiento de estas citas: la estabilidad y el tiempo.

“Para lograr la implicación de los vecinos hay una cosa fundamental que es el tiempo. Hay que sembrar, pero también saber esperar. Almagro ha tenido tiempo, cuarenta y cinco años, por eso vengo a contar el éxito, pero el problema es cuando una iniciativa nace y muere sin tiempo”, señaló. Además, subrayó la importancia de crear estructuras organizativas que den estabilidad a los eventos. Los participantes en este coloquio también destacaron la importancia de lograr la implicación de los niños, para que el evento tenga futuro.

Enrique Rodríguez, presidente de la fundación que promueve el festival Bal y Gay, indicó la necesidad de “quitar el miedo al mundo rural” a la hora de enfrentarse a determinados eventos, en su caso a la música clásica. “Queríamos quitar esa opinión de yo no voy porque no entiendo. La música clásica no es algo elitista”, indicó, convencido de que la clave es apostar por actividades de gran calidad.

Y una curiosidad. En el foro se estrenó una pieza de arte sonoro bautizada “Ría”, obra del asturiano Juanjo Palacios. Con micrófonos de alta sensibilidad, capturó los sonidos de la ría naviega, en el tramo desde las instalaciones deportivas de El Pardo a la desembocadura, para que fueran escuchados por los asistentes a la cita cultural.