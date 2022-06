El Ayuntamiento de Valdés está dispuesto a modificar el Plan General de Ordenación en lo referente a la distancia en la que está autorizada el vertido de purines. Actualmente, el planeamiento, cuyo texto refundido se aprobó definitivamente en 2015, prohíbe regar a menos de doscientos metros del perímetro de los núcleos rurales, una distancia excesiva a ojos de los ganaderos.

Este proceso está liderado por el edil de Medio Rural, Jesús Fernández, y atenderá las necesidades de los ganaderos, pero también del sector turístico valdesano. Este jueves se celebró un primer encuentro y la segunda reunión tendrá lugar a mediados de la semana que viene. “Lo que queremos es sentar unas bases en las que todos estén de acuerdo”, señala Fernández, ganadero de profesión e incorporado al Gobierno local el pasado noviembre, tras la marcha de Marcos Fernández.

“Es verdad que no está habiendo sanciones por este motivo pero, con la ley en la mano, los ganaderos tenemos un problema y, por eso, queremos que se introduzca un cambio en el Plan General”, señala el concejal. La semana próxima se pondrán sobre la mesa propuestas concretas en cuanto a distancias y posibilidades de regulación, aunque una de las opciones que se barajan es prohibir los riegos durante el mes de agosto, la fecha más importante para los empresarios turísticos y cuando los alojamientos rurales logran mejores cifras de ocupación. “Hoy en día todo el mundo tiene fosas grandes y no verter en agosto no tendría por qué suponer un inconveniente para los ganaderos afectados”, subraya el edil, quien deja claro que no hay ninguna decisión tomada al respecto.

El concejal quiere que estén presentes en este proceso de diálogo tanto los ganaderos como los integrantes de la Asociación Valdesana de Turismo Rural (Avatur), por representar a los negocios afincados en la zona rural del concejo. El Gobierno local es consciente de que será un proceso lento, como todo cambio del planeamiento, pero está dispuesto a buscar una solución que satisfaga a todas las partes implicadas.