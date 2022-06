El castropolense Marcos Fernández (Barres, 1974) no había sentido interés por la política hasta que en 2019 el hoy secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo, le propuso formar parte de la lista municipal de su partido. Pasó de no haber ido nunca a votar a concurrir en las elecciones como número tres de la lista popular, justo después de Queipo, que renunció a su acta a finales de 2020 por la dificultad para compatibilizar sus cargos en Oviedo con el trabajo a nivel local. Ahora a Fernández, carpintero de profesión y trabajador de Astilleros Gondán desde hace cuatro años, le toca dar un paso al frente y asumir la portavocía del grupo popular tras la dimisión, por motivos personales y laborales, de la cabeza de lista, Nazaret López.

–¿Qué le parece la decisión de su compañera?

–Evidentemente, por temas de trabajo no puede estar al cien por cien, así que es una decisión muy razonable. La mayoría del equipo empezamos y aprendimos con ella y con Álvaro, porque casi ninguno de los que nos incorporamos en 2019 teníamos bagaje político.

–No se esperaba acabar liderando la oposición…

–No lo esperaba al ir en el puesto número tres, pero me toca dar un paso al frente. Seré el portavoz y presidiré en funciones la junta local del partido hasta que se pueda renovar el equipo.

–¿Será el cabeza de lista en los comicios del año que viene?

–Aún es pronto, no se habló nada de momento. La junta analizará las opciones y tomará una decisión. Si, llegado el momento me lo plantearan, creo que podría estar dispuesto, pero tendría que analizar primero mi situación laboral.

–¿Le gusta la política?

–Lo que me gusta es hablar con la gente y trasladar sus problemas al Pleno para encontrar una solución. Con la pandemia, se paró un poco todo y no pudimos hacer oposición en la calle, pero ahora esperamos retomar la actividad y reunirnos con vecinos y colectivos. También la labor como concejal me ha servido para conocer mucho mejor el concejo.

–Desde joven se involucró en colectivos deportivos y sociales del municipio, pero no le gustaba la política ¿Por qué cree que no interesa a la gente joven?

–Porque no se quieren involucrar. Creo que estamos acostumbrados a no coger responsabilidades e ir un poco a nuestra bola. Al final, te metes en esto y son complicaciones.

–¿Cómo analiza estos tres años de gobierno socialista en Castropol?

–Lo que nos traslada la gente es que el Ayuntamiento está parado y que se aprecia una desgana total. Por poner un ejemplo, apenas se captan subvenciones, ni del Principado ni de otras entidades, y estamos perdiendo la oportunidad de ser un referente en la comarca. Otro ejemplo es que llevamos más de un mes sin cubrir la plaza de técnico turístico o que el chiringuito de la playa de Penarronda vaya a pasar otro verano más cerrado porque el gobierno no es capaz de dotarlo de suministro eléctrico. Desde el PP, consideramos que la gestión del Alcalde y su equipo de Gobierno es deficiente y lamentable. Esperamos tener la oportunidad de revertir esta situación.Percibimos mucho descontento de los vecinos con el actual gobierno.

–¿Qué desea para Castropol?

–Es un concejo con mucho potencial y no lo estamos explotando. Para empezar, pocos municipios pueden presumir de tener tres puertos y no le sacamos partido.

–¿Qué retos se fija para el año que le queda liderando la oposición?

–Quiero retomar la actividad del partido, visitar las parroquias y que la gente me conozca. No se trata de ir el último día a pedir el voto, tiene que haber un trabajo de antes. Mucha gente no es consciente de todo el trabajo que realizamos. Como oposición fiscalizamos la labor del gobierno. También negociamos con ellos para lograr mejoras como en la aprobación del presupuesto, que logramos que se incluyera una rebaja fiscal en la plusvalía sobre la transmisión de bienes e inmuebles en caso de fallecimiento.