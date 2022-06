Las nuevas directivas tapiegas de festejos y del club de fútbol piden más implicación de los jóvenes

Ella no quería por nada del mundo que el pueblo se quedara sin fiestas y él no soportaba la idea de ver morir al club de fútbol de sus amores. Son las razones por las que los tapiegos Encarna Pola y Jesús Fernández han dado un paso al frente para liderar, respectivamente, la Sociedad de Festejos de Tapia (Sofitapia) y el Real Tapia. Ambos reclaman el esfuerzo colectivo para mantener vivas dos instituciones tan importantes para la vida del concejo.

“En Tapia no hay relevo de gente joven y cuando en una asociación no hay jóvenes, se muere. Me gustaría mucho que los chavales se implicaran con las fiestas”, señala Pola, que sustituye a Leonardo Pérez al frente de Sofitapia. Estuvo con él en la última directiva previa al covid y es habitual colaboradora de los eventos que se organizan: “Me empadroné aquí en 2005 y siempre me gusta colaborar con el lugar donde vivo, porque creo que las cosas se sacan adelante con el apoyo de los vecinos. No puedes decir que hacen falta cosas y no colaborar para lograrlas”, señala esta mujer, conocida también por coordinar la comunidad virtual “El banco de la rula”.

“Tirar de una asociación es algo agotador, por eso estamos intentando pedir voluntarios y el llamamiento a la colaboración está abierto de forma continua. Las fiestas tienen que salir con el esfuerzo de todos”, señala Pola, que trabaja en Oviedo. La nueva directiva de Sofitapia tiene ya diseñado el programa de San Pedro y este fin de semana esperan dar un empujón al del Carmen, con la dificultad añadida de captar fondos. Ya no pueden cobrar directamente a los feriantes que llegan al pueblo, lo que constituía una de sus fuentes de ingresos. La opción que le queda al colectivo es solicitar al Consistorio una subvención, pero les obliga a adelantar por su cuenta la financiación de las actividades. “Es un problema importante, no sabemos lo que vamos a poder hacer. La gente tiene ganas de fiestas y vamos a intentar que las haya, pero serán contenidas”, señala.

Otro problema ligado al relevo generacional es el de la confección de alfombras florales para adornar las calles por las que pasa la procesión del Carmen. Este año no se formaron grupos para trabajar en su elaboración, así que lo más probable es que no haya mantos florales en la villa algo que, subraya Pola, “se va a echar en falta”.

Trabajo por delante tiene también Jesús Fernández, que acaba de coger las riendas del Tapia tras la marcha de José Luis Terrón. El club realizó varios llamamientos a la implicación y manifestó su intención de disolverse si nadie se hacía con la gestión. “Nací en 1977 y la refundación del club fue en 1978. Jugaron mis hermanos y mis padres me inculcaron venir desde crío. Es el equipo del pueblo, al que sigo de toda la vida, el que te da alegrías y tristezas. No se entendería Tapia sin el fútbol”, argumenta.

Por su arraigo, su historia y el hecho de que cuente con más de cien fichas de chavales, Fernández se lanzó a dar el relevo, pese a que, por cuestiones laborales, pasa buena parte de la semana en Cangas del Narcea. Considera que lo lógico es que se hicieran cargo de la entidad las familias de los chavales que juegan en las categorías inferiores y, por eso, han establecido un sistema nuevo de trabajo, incorporando a la directiva a representantes de las citadas categorías. “Este tipo de responsabilidades queman a la gente que se pone al frente y por eso,nadie quiere dar el paso. Entonces, lo que acordamos es repartir el trabajo y que las categorías inferiores puedan trabajar más autónomamente. Buscamos más participación de todos”, indica Fernández, que ya estuvo presente en otras directivas anteriores.