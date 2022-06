La 57º Feria de Muestras de Vegadeo dio ayer pistas para que el Camino de Santiago del Norte tenga más repercusión social y económica en el entorno. Las claves: crear una entidad que agrupe a los concejos por los que discurre el recorrido, diferenciar los tramos con atractivos que no haya en otras zonas, abrir sólidas y duraderas infraestructuras para el peregrino, crear focos de artesanos e implicar a los colegios en la divulgación de la ruta.

En una mesa redonda moderada por el periodista de LA NUEVA ESPAÑA, Pablo Castaño, el portavoz de la asociación “Amigos de Vegadeo”, José Antonio Pasarón, destacó que para dar el impulso que se merece esta ruta costera se necesita “más divulgación “y “reivindicar el Camino de Santiago como algo cultural, cercano y nuestro”. “Se deben hacer jornadas de todo tipo e implicar al pueblo para que los habitantes conozcan lo que es y, además, lo quieran”, opinó.

La presidenta de la asociación que agrupa a los comerciantes de Vegadeo, Isabel Menéndez, también fue una de las protagonistas de la mesa. Aseguró que es básico conocer “lo que diferencia” el tramo del Camino de Santiago que pasa por Vegadeo y su entorno de otros y que, a su juicio, estas diferencias no están suficientemente informadas ni promocionadas. “También pedimos un respeto, porque muchas veces a esta ruta le ponen trabas y es un camino más de Santiago”, criticó.

Juan Seijo, de la asociación asturgalaica “Amigos del Camino”, contó que “hay que poner más interés” en la creación de servicios para el peregrino porque si no “Ribadeo (y no Vegadeo) será más atractivo”. También tildó de “aberración” que se consienta que alguno tramos pasen por zonas que históricamente no están documentadas. Luis Fernández, del mismo colectivo, denunció la actual falta de servicios básicos para el caminante. “No puede ser que no encuentre albergues abiertos”, dijo en referencia al ubicado en Tol, pendiente de una “necesaria” obra de reforma.

El presidente de la asociación gallega “Abrindo camiño”, Luis Fernández, apostó por mejorar la “unión” entre los municipios, aunque sin descuidar “la lucha de cada uno en su zona”. Fernández recordó asimismo las carencias: de Vegadeo a Mondoñedo faltan restauración y lugares donde pernoctar. “Es decir, no hay dónde comer en un tramo muy largo”, apuntó y brindó una idea para que el camino costero gane adeptos: “Quizás se debería reunir a los alcaldes y diseñar una promoción especial para hacer el camino con caballos”, detalló.

En la mesa redonda también se habló de la falta de un relato “propio” de este recorrido, a diferencia de otros caminos como el Primitivo, y del impacto económico de los peregrinos, que ninguno de los ponentes cuestionó.

En la misma carpa de la feria donde se debatió sobre las oportunidades de la ruta jacobea para Vegadeo y la comarca también se rindió un sentido homenaje los periodistas del Occidente, Jesús Menéndez y Pancho Prieto.

El certamen volvió a llenar Vegadeo en su segunda jornada de apertura pese a la amenaza de lluvia. Los asistentes, entre los que ayer se encontraba el presidente de la Junta, Marcelino Marcos, pudieron disfrutar de exposición de ganado y de venta de productos y servicios de diferentes sectores.