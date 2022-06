El que fue patrón de Cruz Roja de Luarca durante las dos últimas décadas se jubila. El luarqués Enrique Pérez no se siente merecedor de especial reconocimiento, pero en Luarca no dejan de felicitarle por su trabajo y ahora “merecido” descanso. “Al final, desarrollas un oficio como otro cualquiera”, dice. Sin embargo, salvar vidas no es tarea de toda profesión.

Cuenta Enrique Pérez su historia sin pretensión de protagonismo y con humildad. Como es él. Nació en una familia de marineros y con poco más de diez años se lanzaba con su abuelo mar adentro y en lancha en busca de calamares. Pronto llegó la etapa de trabajo “formal”. Empezó en la pesca siendo un adolescente, apoyando en la embarcación familiar. Cuando cesó la actividad de la última continuó en el sector sin pensarlo. Tras 24 años trabajando en la pesca se encontró con la plaza vacante de patrón de Cruz Roja, dentro del servicio que tiene subcontratado Salvamento Marítimo en el puerto luarqués. “Me preparé, me presenté y sin pensar que iba a aprobar lo hice”, señala. Corría el año 1980. Con las personas que entonces formaban parte de la asamblea de Cruz Roja aprendió “mucho” de esta organización no gubernamental. Tampoco dudó en instruirse por su cuenta y acudir a la llamada de cursos que no eran obligatorios. Se formó como socorrista acuático, como nadador de rescate y como patrón de embarcaciones rápidas, entre otros. Su formación y ganas de aprender nunca cesaron, como tampoco lo hizo su liderazgo en Cruz Roja. Recuerda con precisión su primer rescate, en una playa de Valdés que prefiere no nombrar. Él y su equipo salvaron la vida a un padre y su hija. El último rescate de su trayectoria laboral lo protagonizó en Luarca el pasado enero, cuando un grupo de adolescentes cayó al agua desde el Muelle Nuevo tras ser sorprendidos por una ola. Dice que si a algo tiene miedo “es al mar” y confiesa que sin un equipo adecuado (casco, aletas, chaleco y tabla de rescate) en el agua “soy como uno más”. También sostiene que hay que entrenar y formarse cada día para que la fatal sorpresa no encuentre sin experiencia al rescatador. No se olvida de agradecer todo el apoyo de tantos voluntarios que pasaron y están en Cruz Roja de Luarca “y hacen tanto servicio necesario e importante en su tiempo de libre”. Su adiós no es total porque sigue como voluntario y, por tanto, vinculado aunque de otra forma a Cruz Roja. “Puede” que su próximo reto sea ayudar en el Mar Mediterráneo.