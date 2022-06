“Memorias de Tapia. Artículos acerca de Tapia de Casariego, en la prensa asturiana de los últimos treinta años” es el octavo libro del musicólogo ovetense Félix Martín, el tercero que dedica al concejo al que está unido por lazos familiares. Recopila casi un centenar de artículos escritos entre 1991 y 2021 y publicados en su inmensa mayoría en LA NUEVA ESPAÑA.

“He considerado que treinta años es un espacio temporal de interés para tener una referencia de viejas remembranzas de Tapia y de personajes del concejo. Son memorias que hablan de la vida social y cultural de Tapia, de la etnografía, de las fiestas o de la agroganadería y de la pesca”, subraya el autor de este trabajo, que se presentará el próximo 8 de julio en la villa. La obra, autoeditada y con prólogo del tapiego Diego Fernández, cuenta con una tirada de 200 ejemplares.

El primer artículo de la recopilación fue publicado el 8 de julio de 1991 por el semanario ya desaparecido “Hoja del lunes” y llevó por título “Tapia de Casariego, ciudad en verano”. Cuenta que detrás de su afición por retratar la vida del concejo está su amor por “el pueblo de mis mayores, en el que tengo referencia, memoria y emociones desde niño”. Subraya Martín que “Tapia es el pueblo que me gusta y que me gustaría que emergiera”. A la pregunta de cómo cree que ha sobrellevado el concejo estas tres décadas de historia, considera que hay asignaturas pendientes: “Ha evolucionado pero no tanto como muchos desearíamos y no tanto como otros de su entidad y belleza. Ojalá podamos contribuir para que emerja”.

A Martín, que hizo sus pinitos en la prensa ejerciendo de corresponsal en el diario La Opinión de Zamora, que pertenece al mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, le gusta “generar opinión”. “En mis artículos hago referencia a situaciones de plena actualidad, que interpreto, comento y sobre las que hago sugerencias. Soy atrevido en lo público y me atrevo a hacer sugerencias para que puedan ser llevadas a cabo con poco esfuerzo”, añade. En este sentido, señala que en los muchos viajes que ha realizado a lo largo de su vida siempre va con la vista puesta en Tapia. “Siempre veo algo extrapolable al concejo”, explica.

El musicólogo ovetense reúne ahora en un libro treinta años de historias, pero promete seguir escribiendo: “Me gusta seguir colaborando”.