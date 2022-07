Los vecinos de Tapia de Casariego han organizado una protesta frente al Ayuntamiento hoy, a las 13.00 horas, para mostrar su rechazo a la denegación del permiso de apertura a un conocido chiriguito en la playa de Los Campos. La autorización fue rechazada por el Principado de Asturias, el pasado 30 de junio. La clausura del local veraniego dejó a cinco personas sin empleo y a la propietaria, Inma Fernández López, sin las ganancias del año.

La dueña no asistirá hoy a la convocatoria pero agradece el apoyo vecinal. "Lo peor de todo es que me avisaron cuando ya tenía cinco empleados y el bar cargado de mercancía y listo para abrir como hice en los últimos 38 años", lamenta Fernández, que va a presentar un recurso judicial contra la decisión. "El permiso viene rechazado porque los baños privados y los hemos tenido abiertos siempre para dar un servicio a la playa, resulta ahora que no me dan autorización porque que los ven en los papeles pero no saben si existen", añade.