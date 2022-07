Una treintena de personas se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento de Tapia de Casariego para exigir una pronta solución para el chiringuito de la playa de Los Campos, "el de toda la vida", que permanece cerrado al denegar la Demarcación de Costas el permiso para abrir.

Los tapiegos mostraron su solidaridad a una familia "que ofrece el servicio de siempre desde hace casi cuarenta años". Los afectados se quedaron este verano sin poder abrir la instalación pese a tener la mercancía comprada y los contratos del personal (cinco trabajadores) firmados. "No es justo", clamó uno de los asistentes, Manuel López. En general, los vecinos concentrados ofrecieron su "apoyo moral" a los afectados y lamentaron la excesiva burocracia.

Al parecer, el problema se encuentra en la disponibilidad de los baños y en la estructura "La Gaviota", que se halla justo encima de la instalación y no cuenta con la seguridad exigida por la Demarcación de Costas. El PP de Tapia, en la oposición, cuyos dirigentes estuvieron presentes en la protesta, tildó de "vergonzosa" la situación e invitó a las autoridades "a trabajar". "No son comprensibles los perjuicios causados, máxime con la situación económica actual", destacó el portavoz, Pedro Fernández. "Aunque el proceso de solicitud tenga defectos, no creemos que no sean subsanables", indicó. La familia recurrirá la resolución.