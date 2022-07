Y el Prao del Molín de Cangas del Narcea se quedó pequeño. Las peñas y las familias tienen gran apego a las fiestas del Carmen y la Magdalena y vivieron ayer una jornada "para el recuerdo" después de dos años sin encuentro por fuerza mayor: la pandemia. El sentir generalizado lo expresó David Linde, presidente de la organizadora de la cita, la peña Barriga Hubiera, que destacó que en la localidad canguesa "teníamos más ganas que nunca".

Para el que no conozca esta cita baste con decir que se juntan centenares de personas en el mismo lugar desde hace 22 años. No faltan las comidas campestres, la música amplificada y las gaitas y, sobre todo, las ganas de encontrarse. La fiesta empezó a mediodía si bien las peñas trabajan desde primera hora para preparar el lugar donde se comerá, se beberá y se disfrutará hasta entrada la noche. Este día no falta "nadie o casi nadie" de esas personas que tienen especial interés por las fiestas del Carmen. Precisamente la romería se empezó a celebrar como antesala de los días especiales que están por venir. Entre el primer sábado de novena y la jornada grande del 16, apenas había programa de ocio y hace más de veinte años "pensamos en llenarlo un poco con una comida", contó Linde. Lo que empezó como un almuerzo campestre de unos pocos acabo convirtiéndose en lo que es ahora: una cita obligada, un día del verano "de los más especiales" para Cangas.

Ayer hizo además sol y calor, circunstancia que atrajo a más gente si cabe porque se pudo disfrutar sin temor a la lluvia ni a la tormenta. En cuanto al calor, los cangueses siempre tienen cerca el río para poder refrescarse. Y es lo que hace cada romería si el tiempo acompaña Marta Veiga, de la peña La Mecha. Para su grupo de familiares y amigos ya es tradición cargar con un neumático de camión e invitar a pequeños y mayores a darse un chapuzón. "Estamos en familia y nos encanta hacer partícipes a todos y disfrutar juntos al margen de la edad porque aquí hay planes para cada gusto", destacó. Su peña encargó ayer la comida a un restaurante. Degustaron embutidos, tortillas y empanadas. Otros grupos se atrevieron con la parrilla: "Cada uno, a su gusto porque aquí hay sitio para todos".

"No existe excusa"

Mario Vázquez, de la peña Carcasa también asistió puntual a la cita. Para él lo más importante de la jornada es "compartir". "A veces no ves a una persona en todo el año hasta que llega este día", puntualizó. Y este verano ese encuentro es si cabe más especial porque no se organizaba desde 2019 a causa del coronavirus. "Si normalmente estamos deseando que llegue esta fecha, este verano no teníamos excusa", subrayó.

Además, en este encuentro cada peña tiene su lugar, pero siempre hay amistad con el vecino. Para Yolanda Barrero, de la peña Xarana, lo especial es precisamente el "reencuentro" y las ganas de recordar qué se hacía antaño. "Me gusta porque me lleva a otros años, cuando se merendaba en el campo, es muy bonito tener esta fiesta para rememorar lo que hacían nuestros antepasados", destacó. Jesús Pastrana, de la Peña Espolín, dejó claro que la romería de las peñas "es nuestro primer día de fiesta, el arranque de todo".

Hoy las fiestas de Cangas del Narcea continúan con un concierto de la banda de música de la villa.

El viernes, 14 de julio, se celebrará el pregón, el 15, habrá verbena y una tirada de voladores de las peñas, entre otros propuestas. Y el 16 el acto más esperado, la Descarga pirotécnica.