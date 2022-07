"Queremos que el polígono Barcia-Almuña doble su tamaño, nos falta suelo industrial"

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez (Oviedo, 1989), acaba de dejar la secretaría de la Agrupación socialista valdesana para centrarse en su cometido como regidor. En esta entrevista reflexiona sobre la política local, la situación de Valdés como territorio del occidente y su relevancia para Asturias y sobre sus planes acerca de la reelección como candidato a la Alcaldía por el PSOE, algo sobre lo que no duda.

–Queda menos de un año de mandato. ¿Qué balance hace?

–No soy conformista. Tenemos que seguir tomando decisiones valientes para marcar un rumbo para Valdés y eso solo se puede conseguir si se sigue trabajando como si lleváramos solo tres meses en el gobierno. Siempre intento que mi gobierno se supere todos los días.

–¿Qué proyectos tienen pendientes?

–Durante este mandato se hicieron cosas destacadas, como abrir al público el Bosque-Jardín y la Casa de la Infancia o llenar el centro de empresas. El 15 de julio inauguraremos el Museo del Calamar Gigante en Luarca. Yo siempre digo que lo que hemos hecho es activar instalaciones que, por unas u otras razones, estaban dormidas, pero que el concejo tenía. La clave no es sacar conejos de la chistera sino actuar también con lo que hay.

–¿Tiene alguna propuesta nueva para el futuro?

–Esperamos abrir el recinto ferial de Otur como centro de formación o como polideportivo. Es una instalación que está, además, en la zona más occidental del concejo y en este sentido sería más estratégica desde el punto de vista comarcal. Además, aspiramos a ampliar el polígono industrial Barcia-Almuña. Nuestra intención es doblar el tamaño en los próximos cuatro años. La ocupación está ahora mismo casi al máximo. Sabemos que el proceso es lento porque hay que expropiar, urbanizar y lograr financiación... Al menos tres millones de euros, pero necesitamos suelo industrial.

–¿Hay demanda?

–Hay demanda y también queremos atraer nuevas empresas. Falta suelo industrial desde hace 25 años. Queremos poner a disposición más para poder ofrecerlo a empresas que tengan interés en el Noroccidente, que quieran instalarse aquí y que, por espacio, puedan crecer.

–¿Tendrá Trevías polígono industrial?

–En el año 2010 se llegó a un callejón sin salida. Donde se planteó es zona inundable. Creo que ya no es posible hacer nada más.

–¿Se descarta?

–No. Pero en este gobierno tenemos una política: activamos lo que tenemos más cerca de lograr.

–¿Valdés goza de buena salud económica? En los últimos años ha enfrentado muchos proyectos costosos en solitario.

–Este Ayuntamiento tiene una inmensa capacidad para desarrollar iniciativas. No somos un concejo que compite con las manos atadas a la espalda. Tenemos desventajas porque hablamos de 352 pueblos, de más kilómetros cuadrados que Navia, Coaña, El Franco, Tapia de Casariego y Vegadeo juntos, de más kilómetros de carreteras municipales que de carreteras autonómicas... Esta realidad, sin duda, nos hace la gestión más complicada. Y también nos abre posibilidades porque tenemos mucha diversidad y una gran riqueza forestal.

–Explíquese.

–Valdés es un concejo con posibilidades y tiene que creer en ellas. Por los contactos que tenemos en 2025 Luarca tendrá cuatro hoteles más. Si eso pasa es porque hay una buena inercia económica. Entonces, tenemos que valorar lo que tenemos y no conformarnos. Los vecinos tienen que saber que viven es un concejo con muchas posibilidades, en uno de los municipios con más posibilidades de tener una buena calidad de vida.

–¿Qué problemas observa?

–El norte del concejo tiene una economía saludable. El sur, no. Y ahí es donde centramos más nuestra atención. Ahora queremos que Trevías se convierta en la capital del sur del municipio y por eso estamos llevando servicios allí: aspiramos a tener incluso escuela infantil, por ejemplo. Queremos asimismo que las Hoces del Esva lleguen hasta Brieves y negociar con la parroquia rural la futura creación de un área de autocaravanas.

–¿Siente el apoyo del Principado? Muchas de las grandes apuestas de su gobierno se financiaron con fondos locales.

–Es injusto con el Principado decir que Valdés lo hace todo el solitario. Sin ir más lejos, el 30 por ciento de la financiación del Museo del Calamar Gigante llegó del Principado, que también ha invertido más de 500.000 euros en las carreteras de su titularidad que pasan por el concejo. Y hay un compromiso firme con el saneamiento de Trevías que, si todo va bien, empezará tras el verano. Lo que no puedo pedir al Principado es que haga el trabajo del Ayuntamiento. Me explico. El Gobierno regional tiene que dotar de infraestructuras, pero abrir un jardín o una Casa de Infancia es una labor del Ayuntamiento y la encaramos de frente.

–¿Nada que reclamar?

–Sí. Hay algo que considero de justicia: lograr más financiación para el Conservatorio Profesional de Música del Occidente. Ofrece servicio a todo el Noroccidente, incluso hay alumnos de Lugo. Sin embargo, el Principado aporta 100.000 euros menos de lo que aportaba cuando nació. Y es un Conservatorio que no se puede comparar con ningún otro de Asturias por ser el único en dar servicio al ámbito rural. También esperamos ampliar la escuela infantil.

–Lleva pocos años en la política activa. ¿Volverá a ser candidato a la Alcaldía?

–Tengo más apoyos ciudadanos que cuando me presenté a las elecciones y tengo previsto presentarme como candidato, aunque no depende solo de mí, claro. Yo me siendo querido y creo que los ciudadanos votaron en las pasadas municipales con ilusión y esperanza y apostaron por un grupo de personas de entre 30 y 45 años. Opino que nos dieron una confianza ciega y nosotros pasamos de las palabras a los hechos. Está todo ahí para valorar. Fue difícil gestionar estos años, que fueron por cierto los más dinámicos de Valdés de los últimos treinta años, en situación de pandemia. Algo que a veces se nos olvida.

–¿Por qué dejó la secretaría de la Agrupación socialista?

–Es sano que existan perfiles diversos.

–Gobierna en minoría sin aparentes sobresaltos. ¿Qué opinión tiene de la oposición?

–Sobreactúa en las redes sociales, llega al pleno y vota a favor de nuestras propuestas.

–¿Qué necesita el Occidente?

–Es necesario un proyecto propio que debe estar dirigido desde Asturias. Necesitamos una estrategia clara y nuestro futuro no pasa por las actividades extractivas. También los parques eólicos deben tener mejor reparto territorial o dejar beneficios. En general, y hago autocrítica, ayuntamientos y Principado tenemos que trabajar de forma más coordinada.