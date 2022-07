El panadero y pastelero Alan García, "Manín", inauguró por todo lo alto, ayer, las fiestas de El Carmen y La Magdalena con un emotivo pregón enraizado en sus orígenes, su familia y amigos, y su sentimiento de amor por Cangas del Narcea. Un anuncio en el que no faltó el recuerdo de los que ya no están, como el hostelero Antonio Chicote, por quien brindó con el público, y en el que también arengó a sus vecinos a luchar por el futuro del municipio. Y todo porque para "Manín", Cangas lo es todo: "Todos tenemos una debilidad. Todos tenemos un talón de Aquiles: Cangas es el mío. Este es el lugar. Este es mi amor verdadero y esto es Ucrania para mí".

El joven panadero abrió los festejos desde el balcón del Ayuntamiento con una multitud muy animada en la plaza Conde Toreno. Se notaban las ganas de El Carmen. Y es que en estos dos últimos años sin celebración "nada fue lo mismo sin nuestro nuevo año cangués", dijo. Pero, tal y como añadió, "vuelve el olor a pólvora, el olor a recuerdo, a nostalgia y olor a amistad ¡Ay… este olor!".

"Manín" estaba muy emocionado y desde hace semanas muy nervioso. Pero su gente, su familia, consiguieron darle las fuerzas necesarias. Y tuvo palabras para todos ellos, "la suerte de mi vida". También para sus amigos, "los que formaron y forjaron mi forma de ser", como para sus compañeros de la peña "L’Estruendu", en la que, según exclamó, "¡Nos gusta el ruido y la piel de gallina!", en referencia a las tiradas de voladores de El Carmen. También se acordó de su equipo de "Manín" y "Le Llamber", su "día a día".

Según el pregonero, la vida le dio el "as en la manga" de vivir en Cangas, "el lugar donde nacerán mis hijos y también donde cuidaré a mis padres". Un sentimiento cangués que también mostró la pregonera infantil, Carmen Calvo Álvarez-Castelao, quien indicó que "ser de Cangas es algo que nadie me puede quitar y de ello me siento orgullosa".

"Manín" estaba pletórico y emocionado: justo antes de sus palabras la pólvora ya resonó en el valle, dando comienzo a unas fiestas muy esperadas, con La Descarga, mañana, como acto más señero y multitudinario.