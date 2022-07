"Somos nosotros los que tenemos que creer en nuestro territorio"

La alcaldesa de Villayón, Estefanía González (Valdés, 1971), volverá a repetir como candidata a la Alcaldía por el PP. Dice que no tiene claro su futuro, pero también manifiesta su pesar por la falta de personas implicadas en la política en la zona rural. Cuesta hacer las listas electorales y cuesta gestionar los ayuntamientos pequeños, llegar a todos los pueblos y hacer una gestión solvente con pocos recursos. Declara la batalla al Principado, "que hace poco o nada y dilata los tiempos para hacer algo menor".

–El mandato está a punto de concluir. ¿Qué balance hace?

–Fue un mandato diferente por la pandemia. Eso nos obligó a hacer cosas diferentes y ahora tenemos resultados diferentes. Prestamos atención a otros asuntos que antes pasaban desapercibidos y, en ese sentido, no nos fue tan mal. Quiero decir que, por ejemplo, nos volcamos en la atención a las personas que están más aisladas, prestamos atención a espacios como el polideportivo o la bolera, que recuperamos; y eso hace ahora que el concejo esté más vivo, con más gente haciendo cosas en el municipio y interesada por sus costumbres y posibilidades. Sin duda, también se hicieron obras, todas menores porque apenas tenemos apoyo del Principado.

–En el discurso político vuelve a estar muy presenta la España vaciada, sus posibilidades y todo lo que las administraciones pueden hacer por ella.

–Sí, pero aquí no llega nada. Creo que no se escucha a la gente, que no se hace un buen trabajo de escucha. A veces creo también que no se trata tanto de voluntades como de desconocimiento, No se conoce la zona rural y para mí, por ejemplo, Illas no es la zona rural de Asturias. Será una zona residencial con sus problemas, pero no se pueden comparar los retos de Illas con los de Villayón. También puedo poner ejemplos de la falta de interés por esta zona, porque el Principado propuso una línea de transporte de Ponciella a Boal que daría servicio dos veces a la semana. Ni el alcalde de Boal, al que pregunté, ni yo, pedimos nunca tal cosas. A veces pienso que esto se hace sólo por poner algo, por tapar fuegos, por poner en parche y que nos callemos. También esperamos, desde noviembre, por la adjudicación de la redacción del proyecto de la mejora de un pequeño tramo de la carretera que une Villayón y Boal. No se han abierto los sobres.

–¿Qué cree que es irrenunciable para Villayón?

–Dos cosas, por pedir lo mínimo. Una residencia de mayores, o más ayudas para atender a nuestros vecinos de más edad, y el arreglo íntegro de la carretera AS-35, de Boal a Villayón. La residencia la necesitamos sí o sí. Yo estoy dispuesta a buscar los terrenos, a facilitar todo lo que sea posible porque observamos un problema: no hay plazas ni en las residencias cercanas. La última persona a la que tuvimos que ayudar para lograr una plaza tuvo que ser en Luarca y el coste no era precisamente económico. Necesitamos ofrecer a nuestros vecinos un lugar donde quedarse en Villayón. Es urgente porque no hay plazas ni en el centro. Y en cuanto a la carretera, yo siempre digo que nada tiene que ver la zona alta del concejo con la baja. La zona alta necesita más ayuda en este sentido, la comunicación con Boal y esa carretera es fundamental para que tenga futuro.

–¿Qué cree que se puede hacer desde el pueblo?

–Somos nosotros los que tenemos que creer en nuestro territorio. En estos años como Alcaldesa sentí que la gente de este concejo no tenía mucho arraigo: si te preguntan de dónde eres, dices "de cerca de Navia". Pero no. Somos de Villayón. En este sentido quise por cabezonería que el concejo tuviera una marca, una marca propia, no turística, una marca como concejo. Y ahora la tiene. Además, siempre pido a los vecinos unión y generosidad. De esa unión y generosidad salen los buenos recuerdos de un lugar, y de todo eso, el arraigo. Yo he visto pueblos cercanos a la costa, menos alejados, pero abandonados, y he visto pueblos alejados, pero con gente con arraigo y, por tanto, vivos. También tengo mucho contacto con el colegio porque quiero que las nuevas generaciones crezcan con la autoestima de ser de Villayón.

–El alcalde de Valdés cree que la comarca necesita un plan orquestado por el Principado y estratégico, con una dirección concreta, para que esta zona de Asturias tenga más futuro.

–Yo creo que nada tiene que ver la costa con el interior. Las soluciones son diferentes. En la zona rural se puede vivir muy bien y eso es lo que tenemos, pero, claro, los nuevos pobladores quieren tener los recursos cerca. Hay poca gente de esa que se interesa por el mundo del pueblo y llega de grandes urbes que sepa cómo es la vida de pueblo de verdad. Lo que es atender un huerto. Puede parecer muy atractivo al principio, pero hay que estar allí. Y a veces encuentran su lugar porque aquí hay opciones. Yo siempre pongo el ejemplo de una pareja que vive en Grandas que vino a Villayón a través de un programa para quedarse en el pueblo y aquí encontraron dos buenos trabajos, uno en Industrias Lácteas Asturianas y otro en el Ayuntamiento de Villayón.

–¿Cómo vive una alcaldesa de un concejo tan pequeño?

–Con mucha presión, quieres llegar a todos los pueblos, hacer cosas en todos, pero no siempre puedes. Y después ves que mucha gente pide más y más y que también tienes que mirar a la persona que está cerca. En general tenemos mucho trabajo y pocos medios, y ahora se abre otro problema con la falta de secretarios municipales habilitados. Se creó una bolsa de trabajo, pero concurren todo tipo de funcionarios y no es lo mismo porque no tiene la misma formación que tenían los formados para secretarios. Ahí se atascan muchas cosas. También vemos que a la hora de acceder a subvenciones no competimos porque nuestras memorias no son tan sofisticadas como las de los ayuntamientos que pueden contratar a empresas que se dedican a ese cometido. Entonces en la administración parece que les dan lo que quieren leer y no se mira más. Nosotros no tenemos ni tanto tiempo ni tantos recursos, pero quizás necesitemos más esa ayuda.

–¿Qué le pide a la comisión para el reto demográfico?

–Estuvieron en Villayón en 2019. Recuerdo que Jaime Izquierdo me pidió unas anotaciones sobre las que yo había hablado en aquel encuentro. Se las di y no supe más.

–En política regional. ¿Qué cree que pasará?

–No lo sé.

–¿Satisfecha con el cambio de presidencia del partido a nivel nacional?

–Sólo tengo buenas palabras para Feijóo. Me parece el mejor candidato y es que me cuesta mucho desvincularlo de Galicia. Galicia precisamente sería un espejo en el que mirarnos. Tiene una zona rural muy activa.

–¿Repetirá como candidata?

–No estoy pensando ahora en eso. Tenemos mucho trabajo, pero cada vez cuesta más encontrar a gente.