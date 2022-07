Una "quedada canina" en el parque del Ayuntamiento de Luarca para reclamar que se permitan perros en las playas en verano en horario de 22.00 a 10.00 horas. Es la iniciativa convocada para el día 30 de julio, a las 12.00 horas, y que además se suma a la campaña iniciada en una conocida plataforma de recogida de firmas para que los canes puedan disfrutar de los arenales de Valdés durante los meses de verano en el horario propuesto.

La promotora de la iniciativa, Marina Villamaña, asegura que los únicos arenales valdesanos en los que sí permiten perros (Campiecho y Quintana) están alejados de los núcleos más poblados y que es precisamente en las zonas de más habitantes donde "no disponemos de ningún parque o zona de esparcimiento" para las mascotas.

La norma municipal que regula el uso de playas prohíbe la circulación y estancia de perros y otros animales en zonas verdes y arenales en julio, agosto y septiembre. En la reserva natural de Barayo se puede acceder, pero con los perros atados.

La campaña pide que se cambie la ordenanza municipal y se incluya un horario. El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, concreta que el Ayuntamiento no recibió la petición en el registro municipal, "como es oficial" y que, por tanto, en este momento no se estudia ningún cambio porque no hay una ninguna solicitud formal.

Asegura además que "no se puede cambiar una norma en una semana, el proceso es lento y necesita de dos meses". Avanza que la posibilidad que se plantea podrá ser estudiada para atender alguna sugerencia ya en verano de 2023.

Recuerda que Luarca dispone de varios lugares accesibles para perros como los jardines de Villa Guatemala, las playas urbanas en todo el recorrido asfaltado y el bosque-jardín Fonte-Baxa. Al respecto del primero y del último espacio, indica que no es "nada habitual" que haya permiso municipal para que puedan transitar por estos espacios los animales de compañía. "Creo que somos un concejo responsable y sensible con los animales", opina.