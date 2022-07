La constructora que desarrollará treinta y cuatro viviendas en la finca ubicada tras el casino-teatro, en pleno centro de Castropol acaba de iniciar los trabajos en la zona. Lo singular de esta promoción es que acarrea a su espalda más de dieciséis años de trámites a consecuencia de los hallazgos arqueológicos descubiertos en este solar popularmente conocido como As Huertas. Finalmente, han obtenido el visto bueno de Patrimonio y la licencia de obra del Ayuntamiento, que lucen en una pancarta instalada para evitar malos entendidos: "No queremos que haya dudas. Está todo en orden y empezamos".

El caso es que en la finca se hallaron unas trincheras y restos cerámicos que se dataron en la Edad del Hierro y que, según los expertos, constituyen la primera prueba de que el concejo estuvo poblado en esa época. La hipótesis de trabajo es que las trincheras localizadas formaran parte de una antigua explotación minera, aunque algunos expertos abogaron en su día por hacer una investigación más ambiciosa que permitiese descartar un posible castro. Cuenta Joaquín García, uno de los socios de la promotora, que Patrimonio consideró que los hallazgos "no tenían interés", por lo que autorizó la obra, que tendrá seguimiento arqueológico.

Campañas y normativa

"No tengo el más mínimo temor a que aparezcan nuevos hallazgos después de todas las campañas arqueológicas realizadas en la parcela", sostiene García, quien da cuenta de lo complejo que ha sido sacar adelante esta obra. Además, añade, las campañas arqueológicas han sido costeadas por la propia firma: "Es un coste que no es baladí, pero es lo que hay que hacer porque así son las normas". No obstante, el promotor huye de polémicas y no entra a valorar las posibles repercusiones económicas de la demora.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de entre dieciséis y dieciocho meses para construir las treinta y cuatro viviendas: veinte adosadas, más un bloque con catorce apartamentos que cuentan con parking subterráneo privado. La empresa planteó al Consistorio la posibilidad de participar en la promoción construyendo una segunda planta que sirviera de parking público, pero la oferta no obtuvo respuesta alguna. Con todo, los promotores son optimistas respecto a la venta de los pisos, pues más de un tercio de la promoción está ya adjudicada.