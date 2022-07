Bodas de plata para la "Festa da gaita"

"Hacía mucha falta que se recuperara esto", confiesa el taramundés Manuel Enríquez "Nela de Bres, encantado con el regreso de la "Festa da gaita" a El Franco. El popular gaiteiro cumplirá 84 años el próximo septiembre, pero nunca falla a la cita de la asociación cultural franquina Arcángel San Miguel. Ayer llegó puntual a este encuentro de gaiteiros que cumple, tras dos años de espera, sus veinticinco años de historia reivindicando, una vez más, el papel de la música tradicional del Occidente de Asturias.

Precisamente son los veteranos como Nela los protagonistas de esta fiesta por su fundamental papel como transmisores de la cultura tradicional. "Hay piezas que, si no fuera por nosotros, no cabe duda de que se habrían perdido. No sabemos leer una partitura pero tocamos como podemos", relata con orgullo el músico taramundés. Un problema médico le impide soplar la gaita pero, ayudado de un sistema electrónico que le insufla el aire necesario para tocar el instrumento, sigue al pie del cañón.

"Hay que seguir luchando por la cultura tradicional", subraya David González

"Para mi tocar es fundamental", relata Nela. Coinciden con él otras instituciones de la comarca asturgalaica como el fonsagradino Modesto Arias y Desiderio Sampaio, de A Pontenova. A sus 91 años toca la gaita prácticamente a diario. "Me gusta y parece que me da algo de vida", confiesa. Otro enamorado del instrumento es el boalés Juan Pérez, integrante de la extinta banda "Os Penácaros": "Esta fiesta es muy importante por la promoción que hace de la gaita y la cultura tradicional". Las primeras palabras del presidente del colectivo Arcángel San Miguel, David González, en el acto de inauguración del encuentro fueron para los músicos históricos y sus familias. "Cumplimos veinticinco años y es el momento de agradecer a aquellos gaiteiros que hace treinta años nos abrieron las puertas de sus casas y nos dieron todo tipo de información y su repertorio", señaló David González, quien recordó que, aunque muchos ya no están vivos, siguen muy presentes en la memoria.

"Demostramos que el Occidente tiene una cultura tradicional muy propia, reconocida ahora por las instituciones, pero con esto no basta, hay que seguir luchando para defender la cultura tradicional", señaló el líder del colectivo franquino, convencido del papel fundamental que juega la cultura para la sociedad y su progreso.

Junto a David González intervino la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, y el presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Líndez. Este último destacó el papel de la asociación franquina en favor de la cultura y aplaudió una fiesta que convierte en protagonistas a los gaiteiros veteranos. Tras el turno de palabra se realizó la plantación simbólica de un tejo y se descubrió una placa en el área recreativa de As Pedreiras que dice: "XXV Festa da gaita. Pra que nun se esqueiza el llabor de contos las fixeron posible". A continuación tuvo lugar la comida para casi cuatrocientas personas.

Entre los invitados hubo músicos de Asturias y Galicia como el grupo lucense "Biouteiro", la bandina avilesina "Teyabana", la banda santirseña "Brisas del Eo" o el grupo folk asturiano "Felpeyu". Para unos y otros estos encuentros sirven para intercambiar conocimiento y también para crear cantera. Coinciden los músicos en que la música tradicional vive un buen momento, alimentado por el éxito internacional de formaciones como las "Tanxugueiras".