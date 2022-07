"Tapia remonta y para que siga así hay que lograr hacer las cosas entre todos"

La tapiega Encarna Pola se puso al frente el pasado junio de la Sociedad de Fiestas de Tapia (Sofitapia) con el reto de organizar en tiempo récord las celebraciones de San Pedro, el 29 de junio, y del Carmen, el 16 de julio. El nuevo equipo, integrado por siete personas, hizo malabarismos para que la villa recuperara su esplendor festivo y se compromete a trabajar desde ya para celebrar por todo lo alto, en 2023, los cuatrocientos años de la primera celebración del Carmen.

–¿Qué balance hace?

–La verdad es que estamos muy contentos y queremos expresar esa gratitud a todos, a Tapia y a su gente, que se ha volcado con nosotros. Ha sido impresionante la respuesta y estamos muy agradecidos. Las fiestas las paga la gente de Tapia y eso es importante que se sepa. Empezamos con bastante nerviosismo, porque había poco tiempo para preparar las cosas, pero creo que logramos organizar un San Pedro muy bueno con un presupuesto mínimo y hacer un programa muy completo para el Carmen entre nuestra propuesta y la actividad cultural que organizó el Ayuntamiento. Además, han colaborado absolutamente en todo lo que les hemos pedido.

–Era un año especial en el que, además, dio el pregón su predecesor en el cargo, Leonardo Pérez, recuperado tras una larga convalecencia por el covid.

–Tapia siempre estará agradecida a Leo por su esfuerzo, su tesón, por todo lo que hizo por el pueblo y su pregón fue extraordinario. Nos hizo reír y nos emocionó. Al final, cuando se puso indispuesto, la gente reaccionó de forma fabulosa.

–¿Cómo se logró la financiación para el Carmen?

–Tuvimos un presupuesto mínimo. Lo que hicimos fue varios sorteos para disponer de un colchón y después el dinero salió del puerta a puerta, que este año resultó muy bien. Mención especial para la gente mayor que nos esperaba con el dinero guardado, algo muy emocionante. Hacía mucho tiempo que no había tanta gente en las verbenas del Carmen. Hemos podido pagarlo todo y ahora vamos a solicitar la subvención al Ayuntamiento para empezar a trabajar para 2023.

–En 2023 se cumplen cuatro siglos de historia del Carmen.

–Creemos que es un acontecimiento muy importante tanto a nivel religioso como festivo. Nuestra idea es ir planteando actividades de conmemoración a lo largo del invierno que también nos permitan generar recursos. Considero que una efeméride tan importante no se puede organizar solo con la implicación de Sofitapia. Contactaremos con todas las asociaciones para ver cómo pueden implicarse.

–Otro de los retos es recuperar las alfombras florales de la procesión del Carmen...

–Queremos que resurja esta tradición y conseguir relevo generacional. Este año se hizo un llamamiento de última hora para hacer una decoración con hortensias y espadaña a fin de que las calles no quedaran vacías, pero hace falta reactivar el movimiento para su elaboración porque la gente las echa de menos. Es algo que requiere una planificación previa y también hacen falta fondos y locales para su elaboración. Las alfombras no se hacen en un mes. Me gustaría crear una vocalía en Sofitapia dedicada a ellas, con alguien que coordine los trabajos. Tenemos otra vocalía especial, que es la de José Muriego, que se dedica a gestionar la descarga y lo hace muy bien.

–¿Hace falta más implicación vecinal?

–Cada uno dispone del tiempo del que dispone, pero es verdad que vale con comprometerse a ayudar en una cosa puntual. Hay que decir que Tapia remonta y para que siga así debemos lograr hacer cosas entre todos y vencer nuestras diferencias. Sofitapia acoge a cualquier persona que venga a trabajar y considero que hay que superar cualquier diferencia y poner el pueblo por delante. Este año quedamos todos con muy buen sabor de boca porque había muchas ganas de celebrar y no podemos dejar que ese sentimiento se enfríe.