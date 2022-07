María Eugenia Fernández pregona las fiestas de Navia con una glosa a su tradición pastelera

"Al principio no quería dar el pregón, pero desde SofiNavia, la comisión de fiestas, me explicaron que estaba muy implicada en la vida social naviega. Acepté porque me lo pidieron los chavales de la comisión y yo quiero mucho a esos críos. Los conozco desde pequeños y no podía decirles que no". Así explicó la conocida repostera María Eugenia Fernández Noval cómo llego a ofrecer el discurso inaugural de las fiestas naviegas de Nuestra Señora de la Barca y San Roque.

La propietaria de la confitería "Virgen de la Barca" arrancó con agradecimientos al personal que durante los meses de confinamiento estuvo en primera línea luchando contra el covid y con "un abrazo a todos aquellos que perdieron a un ser querido por la pandemia y no pudieron despedirse o tuvieron que hacerlo en soledad". María Eugenia Fernández no es naviega de nacimiento, pero sí de corazón. Lleva cuarenta y tres años en el pueblo y en él aprendió mucho sobre su oficio en la pastelería. Por ello, agradeció la ayuda recibida de los antiguos pasteleros de Navia, citando a Armando de "Casa Valeriano"; a Julia y Ángel de "La flor Asturias"; a María, Manolo y el Mago de "La Naviense" o a Bernardo de "Alber". Recuerdos La pastelería le deja innumerables recuerdos, especialmente de las noches. "Los chavales que venían de juerga paraban a comer algo, por aquí han pasado muchas generaciones", rememoró la pregonera, a quien le cuesta escoger una sola anécdota. "Pablín el de Miranda se quedaba colgado de la ventana mirando lo que hacía, le gustaba la repostería, y luego siempre discutimos porque él decía que quería la empanada caliente y yo le decía que le iba a sentar mal", apuntó Fernández. La repostera ha establecido una gran relación con Manos Unidas. Todo empezó en 1984. Según explicó, "María Luisa vino por la pastelería recaudando fondos para la fiesta de la ONG y yo decidí hacer una gran venera con el logo de la organización para venderla a la hostelería. Ningún local nos la compraba, pero Pepe él del Galeón sí que lo hizo y la vendió en su restaurante. Todo lo que recaudó lo donó a Manos Unidas. Pepe fue un ángel para todos nosotros". La venera en cuestión cuenta con unos ochocientos roscos. Para poder cocerla, María Eugenia Fernández tuvo que encargar un molde a medida. "Fui a Álvaro el de Frexulfe y cuando iba a pagarle me dijo que si yo ponía la venera él ponía el molde", recordó. El postre ha tenido mucho éxito desde que se empezó hacer. En años anteriores se vendieron los más de ochocientos roscos en menos de dos horas. Además, Fernández está atenta a las necesidades de todos, haciendo una parte de este gran postre de almendra para consumo de celiacos. Para cerrar, María Eugenia se mostró "muy agradecida de todo corazón" por haber sido elegida para este pregón: "Me siento una vecina más y una naviega más. Como decimos en la plaza del ayuntamiento en la danza prima: vivan los naviegos y los forasteros".