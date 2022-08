El Descenso del Esva, puro ecologismo

El Descenso Ecológico del Esva, en el valle de Paredes, en Valdés, no pierde su sentido reivindicativo y, en su vigésimo quinto aniversario, los vecinos se lanzaron al río para limpiarlo de residuos enarbolando su negativa a la instalación de parques eólicos y de proyectos mineros. Una reclamación que defendió también la Asociación Asturiana d’ Amigos de la Naturaleza (ANA), premiada con el premio "Nutria de Honor", y el pregonero de 2022, el naturalista Luis Laria, quien ofreció su apoyo a los vecinos en su demanda.

"No soporto ver los aerogeneradores ahí, en todos los cordales de Asturias pero, ojo, precisamente en los del Occidente. No se nos ocurriría en los Picos de Europa, pero aquí sí, porque aquí somos serviles en muchas ocasiones, tenemos que tener rebeldía, no podemos hacer caso omiso a lo que ocurre, ¿como vamos a tener aquí una mina de oro? Vamos a hacer el oro para que lo tengamos todos, pensando en la naturaleza", afirmó Laria. El naturalista propuso cambiar estas industrias por residencias rurales para personas mayores. "Eso es calidad de vida", apostilló.

También el presidente de ANA, Carlos Lastra, puso el foco de atención en el proyecto para abrir una mina en el valle de Paredes, alertando de que "se contaminarán, de manera irremediable, las aguaveras del Esva". Y también animó a los vecinos a continuar en su reclamación con su apoyo "parra seguir disfrutando de este entorno privilegiado".

El acto de entrega del galardón y el pregón, en el área del centro de interpretación Hoces del Esva, dieron paso al Descenso, cuya cuenta atrás dio el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, quien estuvo acompañado también por el alcalde de Tineo, José Ramón Feito.

Este año la cita ecológica del Esva contó con 110 participantes, que peinaron el río de basura subidos en canoas, lanchas, colchonetas y gomas de neumáticos. Todos con una bolsa a mano para meter los residuos que fueron limpiando de las orillas. Y, sobre todo, encontraron muchos plásticos, destacaban al final del recorrido, que salió de Agüera hasta el puente de San Pedro de Paredes. "Venimos porque es una buena causa, hay que cuidar del medio ambiente de la zona para que no se estropee", sostuvo la joven Esther Gil.

También por la diversión. Hubo muchos jóvenes de la zona o que están de vacaciones que acudieron al Descenso para disfrutar de una jornada con amigos y refrescarse en el río Esva. Que, ayer, con las altas temperaturas que se registraron, agradecieron entrar al agua porque el calor apretaba. Ese es el caso de las amigas Sofía Baunier, de Madrid, y Alba Brightbrooke, de Inglaterra. "Es la segunda vez que vengo porque es muy divertido y, al fin y al cabo, ayudas al medio ambiente. Es una buena causa", destacó Baunier.

Para los que llevan 25 años dando el callo en el Descenso Ecológico del Esva es ya "una tradición", comentó Javier Matey, también de Madrid, quien no se ha perdido ni una sola edición del recorrido fluvial. Y, ahora, hace que el arraigo crezca en sus hijos. La pequeña Jimena entró al río por segundo año consecutivo siguiendo el ejemplo familiar: "Siempre lo hacen mi padre y mi hermano", detalló.

El Descenso Ecológico del Esva celebró su 25 aniversario con sus reivindicaciones ambientales más vivas que nunca. Su oposición a la instalación de parques eólicos y yacimientos mineros quedó clara ayer. Igual que el agua del río que limpiaron.